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路怒症發作…駕駛兩度超車到前方急煞差點引追撞 代價3萬元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣廖姓男子駕車經過中興新村，不滿前方轎車車速太慢，兩度逆向超車到前方後再猛踩煞車，後方轎車林姓駕駛緊急煞車才避免追撞。林姓男子依據行車記錄器畫面，向中興警分局報案，南投地方法院判決廖男依強制罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決書指出，廖姓男子（62歲）去年12月底，駕駛小貨車經過中興新村，認為前方轎車車速太慢，他失去耐性，雖然道路畫設禁止超車標線，他逆向超車，且切回原車道後猛踩煞車，導致駕駛轎車林男嚇一跳，大聲按喇叭表達不滿。

廖男不滿林男按喇叭嗆聲，又故技重施，再度逆向超車到轎車前方後，再度急煞。這次林男差點撞上廖男的小貨車，林男為了避免引發衝突，未再按喇叭抗議，廖男覺得出了氣，才開車離開。

然而，林男不滿小貨車兩度危險超車，差點引發追撞。事後拿著轎車行車記錄器和手機拍攝畫面，向警方報案，警方調查後移送南投地檢署，檢察官依強制罪起訴廖姓男子。

廖男在法院審理期間承認犯行，卻不願與林姓駕駛和解，法官審理後，認為廖男妨害他人駕車自由行進權利，且又不與對方達成和解，因此判處拘役30日，如易科罰金折合新台幣3萬元。

廖姓駕駛兩度急煞差點引發追撞，南投地院依強制罪判處拘役30天。圖／
廖姓駕駛兩度急煞差點引發追撞，南投地院依強制罪判處拘役30天。圖／

中興新村 南投縣 逆向

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