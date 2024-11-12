快訊

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

控柯文哲聲援者公然侮辱 檢認四叉貓自招風險不起訴

中央社／ 台北12日電

網紅四叉貓控告在北檢外聲援柯文哲的蔡男公然侮辱，北檢認為，蔡男一時衝動，且依憲法法庭判決意旨，四叉貓自行參與活動成為受評論對象，應承擔言語攻擊風險，全案不起訴。

此外，另一名被四叉貓（本名劉宇席）指控犯強制罪的黃姓男子，偵查期間死亡，台北地檢署今天一併做出不起訴處分。

全案起於，檢廉偵辦京華城案，今年8月30日針對柯文哲發動搜索約談，8月31日將柯文哲移送北檢複訊，民眾黨在北檢外發起聲援活動。

四叉貓提告指出，蔡男、黃男不滿他到場直播，蔡男多次辱罵「王八蛋」等不雅言詞，並丟擲寶特瓶，黃男則徒手搶走他的直播錄影器材。蔡男則向警方表示，四叉貓利用柯文哲來賺錢，讓他很不爽，才口出侮辱言詞。

台北地檢署不起訴處分書指出，四叉貓以反對柯文哲的網路名人身分到場直播，確實可能引發現場聲援者主觀不滿，且四叉貓已知悉現場集結聲援者，仍自願到場表達意見並直播，因此成為他人評論的對象。

檢察官認為，依憲法法庭113年憲判字第3號判決，被害人為自願表意或參與活動而成為他人評論的對象，致遭受眾人的負面評價，可認為自招風險，而應自行承擔。

檢察官綜合事發當時情狀，認定蔡男的行為是一時衝動，難以認定為蓄意貶損四叉貓名譽，且四叉貓自願表意、參與活動而成為他人評論對象，對於遭到他人以負面語詞言語攻擊的風險應自行承擔，認定蔡男行為不符公然侮辱罪構成要件，處分不起訴。

四叉貓 柯文哲 直播

延伸閱讀

柯文哲放棄抗告 簡舒培酸不敢提「怕被更多證據打臉」

柯文哲延押不抗告 藍委分析原因：2個月後情勢可能變

柯文哲延押不抗告 白營中市黨部主委：抗告有用嗎？

柯文哲不提抗告延押2個月 民眾黨嗆北檢沒證據就放人

相關新聞

張榮發慈善基金會董事長寶座之爭 鍾德美再吞敗…張國政更二審贏了

張榮發慈善基金會董事長爭議鬧上法院，次子張國明、三子張國政推舉的吳景明槓上長子張國華推派的鍾德美，張國明、張國政和吳景明...

幼兒園餵藥事件 王鴻薇控王婉諭洩漏教師個資 挨告加重誹謗不起訴

板橋某幼兒園去年爆發餵藥事件，國民黨立委王鴻薇涉指控時代力量黨主席、前立委王婉諭洩漏教保員個資，遭提告加重誹謗罪，台北地...

路怒症發作…駕駛兩度超車到前方急煞差點引追撞 代價3萬元

南投縣廖姓男子駕車經過中興新村，不滿前方轎車車速太慢，兩度逆向超車到前方後再猛踩煞車，後方轎車林姓駕駛緊急煞車才避免追撞...

苗縣前議員黃聲全「這餐我請」替選民付2400元餐費 判3年10月定讞

苗栗縣前議員黃聲全前年選舉期間，在釣蝦場替選民支付聚餐費用2400元，還稱「這餐我請，拜託你們支持我」，一、二審認定黃違...

聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬求償千萬二審結果曝光！

聯發科王姓工程師4年前在寒舍艾美酒店游泳，因呼吸急促、身體不適，送醫急救仍宣告不治，家屬提告寒舍集團董事長蔡伯翰等人過失...

余天女婿陳鑒當詐團車手頭 和解換判刑2年緩刑5年

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭警查出，陳鑒和其餘8名共犯對6名被害人多次行騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。