苗縣前議員黃聲全「這餐我請」替選民付2400元餐費 判3年10月定讞

苗栗縣前議員黃聲全前年選舉期間，在釣蝦場替選民支付聚餐費用2400元，還稱「這餐我請，拜託你們支持我」，一、二審認定黃違反公職人員選舉罷免法而判刑3年10月，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，黃聲全也被法院判決當選無效確定遭解職，缺額由同選區落選頭國民黨籍鄭聚然遞補就職。

黃聲全為求能順利當選，2022年9月19日晚間7時許在釣蝦場內，趁選民在包廂聚餐之際，前往敬酒、拜票，選民聚餐結束欲結帳時，走進包廂稱「這餐我請，拜託你們支持我」，並替選民支付2400元餐費。

檢方指揮調查局、警方偵辦，依違反選罷法起訴黃聲全。黃否認犯行，供稱他沒有像選民表示不用買單，及請選民支持他選縣議員，他認為其中一名選民是支持另一位候選人黎光明，有可能藉機欲陷害他，另外2名選民證詞前後不一，不可採信。

法院根據證人證述及相關卷證資料，認為黃聲全確實以金錢介入選舉，審酌選舉制度是民主政治最重要的表徵，須由選民評斷候選人才德、品行、學識、操守、政見而選賢與能，攸關國家政治良窳、法律興廢等，影響國家根基及人民權利至深且鉅，不應使金錢或其他利益介入選舉。