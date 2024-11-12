快訊

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣前議員黃聲全「這餐我請」替選民付2400元餐費 判3年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

苗栗縣前議員黃聲全前年選舉期間，在釣蝦場替選民支付聚餐費用2400元，還稱「這餐我請，拜託你們支持我」，一、二審認定黃違反公職人員選舉罷免法而判刑3年10月，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，黃聲全也被法院判決當選無效確定遭解職，缺額由同選區落選頭國民黨籍鄭聚然遞補就職。

黃聲全為求能順利當選，2022年9月19日晚間7時許在釣蝦場內，趁選民在包廂聚餐之際，前往敬酒、拜票，選民聚餐結束欲結帳時，走進包廂稱「這餐我請，拜託你們支持我」，並替選民支付2400元餐費。

檢方指揮調查局、警方偵辦，依違反選罷法起訴黃聲全。黃否認犯行，供稱他沒有像選民表示不用買單，及請選民支持他選縣議員，他認為其中一名選民是支持另一位候選人黎光明，有可能藉機欲陷害他，另外2名選民證詞前後不一，不可採信。

法院根據證人證述及相關卷證資料，認為黃聲全確實以金錢介入選舉，審酌選舉制度是民主政治最重要的表徵，須由選民評斷候選人才德、品行、學識、操守、政見而選賢與能，攸關國家政治良窳、法律興廢等，影響國家根基及人民權利至深且鉅，不應使金錢或其他利益介入選舉。

然而，黃卻無視及此，仍以支付餐費方式交付不正利益給選民，尋求支持，實屬不該，審酌黃曾因殺人未遂、違反票據法、賭博等案件被法院科刑判決，並衡諸他的賄選票數、金額等，一、二審均依違反選罷法判3年10月徒刑，褫奪公權5年，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

苗栗縣前議員黃聲全。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣前議員黃聲全。圖／取自議會直播畫面

拜票 最高法院 議員 賄選 選罷法

延伸閱讀

苗縣議會縣政總質詢 議員陳春暖爭取設置卓蘭葡萄酒莊

苗縣永貞國小操場遭紅火蟻入侵 今校慶改到風雨球場

苗縣議會總質詢 2民進黨議員表態支持修財劃法

斥資1.9億元 苗縣三義鄉殯儀館今舉辦動土典禮

相關新聞

張榮發慈善基金會董事長寶座之爭 鍾德美再吞敗…張國政更二審贏了

張榮發慈善基金會董事長爭議鬧上法院，次子張國明、三子張國政推舉的吳景明槓上長子張國華推派的鍾德美，張國明、張國政和吳景明...

幼兒園餵藥事件 王鴻薇控王婉諭洩漏教師個資 挨告加重誹謗不起訴

板橋某幼兒園去年爆發餵藥事件，國民黨立委王鴻薇涉指控時代力量黨主席、前立委王婉諭洩漏教保員個資，遭提告加重誹謗罪，台北地...

路怒症發作…駕駛兩度超車到前方急煞差點引追撞 代價3萬元

南投縣廖姓男子駕車經過中興新村，不滿前方轎車車速太慢，兩度逆向超車到前方後再猛踩煞車，後方轎車林姓駕駛緊急煞車才避免追撞...

苗縣前議員黃聲全「這餐我請」替選民付2400元餐費 判3年10月定讞

苗栗縣前議員黃聲全前年選舉期間，在釣蝦場替選民支付聚餐費用2400元，還稱「這餐我請，拜託你們支持我」，一、二審認定黃違...

聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬求償千萬二審結果曝光！

聯發科王姓工程師4年前在寒舍艾美酒店游泳，因呼吸急促、身體不適，送醫急救仍宣告不治，家屬提告寒舍集團董事長蔡伯翰等人過失...

余天女婿陳鑒當詐團車手頭 和解換判刑2年緩刑5年

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭警查出，陳鑒和其餘8名共犯對6名被害人多次行騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。