聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬求償千萬二審結果曝光！

聯發科王姓工程師4年前在寒舍艾美酒店游泳，因呼吸急促、身體不適，送醫急救仍宣告不治，家屬提告寒舍集團董事長蔡伯翰等人過失致死罪嫌，檢方處分不起訴確定；民事部分，王的父母向寒舍、職員、富邦產險等提告求償共2566萬餘元，一審判決王的父母敗訴；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，王的父母再度敗訴，仍可上訴。

王（46歲）台大電機系畢業，也取得2個台大碩士，在聯發科擔任工程師，前途一片看好，他2020年7月29日到寒舍艾美酒店消費，晚間到三樓泳池游泳，突然喘不過氣，自行休息後請飯店人員協助就醫，仍因心因性休克身亡。

王的父母認為飯店延誤就醫，提告蔡伯翰、酒店總經理、副理、櫃台人員、設備管理員、救生員等人過失致死罪嫌，台北地檢署調查後處分不起訴，家屬提再議後被高檢署駁回確定；王的父母向法院聲請交付審判也被裁定駁回。

民事部分，王的父母提告主張，酒店當天醫護室關閉，沒有醫護人員排班，游泳池也沒有高腳救生椅等，酒店職員也沒有及時發現兒子異樣、未使用AED、叫救護車、中斷實施CPR，延誤就醫導致兒子死亡。

王的父母要求寒舍公司等人應連帶給付王父473萬981元，寒舍投保的富邦產險公司應給付王父473萬981元，其中一方給付，則另一方免除給付義務；寒舍公司等人應連帶給付王母592萬9398元，寒舍投保的富邦產險公司應給付王母592萬9398元，同樣其中一方給付，則另一方免除給付義務；另寒舍公司應給付王父、王母各750萬元。

一審認為，無從認定職員有惡意拖延、延誤就醫的狀況，且寒舍艾美雖有未遵守游泳池管理規範的缺失，但此缺失與王的死亡沒有因果關係，至於其餘王的父母主張的缺失均不可採，判決王的父母敗訴。

案件上訴，王的父母縮減請求寒舍公司等人應連帶賠償王父300萬元、王母378萬餘元；另請求富邦產險賠償王父300萬元、王母378萬餘元，其中一方給付，則另一方免除給付義務。

高院指出，王表示身體不適後，酒店員工即在旁照料，王因身體狀況時好時壞，對於是否就醫態度反覆，且員工非專業醫護人員，無法判斷王為急性心肌梗塞，在王確定搭乘計程車就醫後，也立即為王安排就醫，沒有拖延；另王是在離開3樓游泳池轉往2樓休息逾15分鐘後昏迷，也與救生員職務無關。