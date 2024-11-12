聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬求償千萬二審結果曝光！
聯發科王姓工程師4年前在寒舍艾美酒店游泳，因呼吸急促、身體不適，送醫急救仍宣告不治，家屬提告寒舍集團董事長蔡伯翰等人過失致死罪嫌，檢方處分不起訴確定；民事部分，王的父母向寒舍、職員、富邦產險等提告求償共2566萬餘元，一審判決王的父母敗訴；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，王的父母再度敗訴，仍可上訴。
王（46歲）台大電機系畢業，也取得2個台大碩士，在聯發科擔任工程師，前途一片看好，他2020年7月29日到寒舍艾美酒店消費，晚間到三樓泳池游泳，突然喘不過氣，自行休息後請飯店人員協助就醫，仍因心因性休克身亡。
王的父母認為飯店延誤就醫，提告蔡伯翰、酒店總經理、副理、櫃台人員、設備管理員、救生員等人過失致死罪嫌，台北地檢署調查後處分不起訴，家屬提再議後被高檢署駁回確定；王的父母向法院聲請交付審判也被裁定駁回。
民事部分，王的父母提告主張，酒店當天醫護室關閉，沒有醫護人員排班，游泳池也沒有高腳救生椅等，酒店職員也沒有及時發現兒子異樣、未使用AED、叫救護車、中斷實施CPR，延誤就醫導致兒子死亡。
王的父母要求寒舍公司等人應連帶給付王父473萬981元，寒舍投保的富邦產險公司應給付王父473萬981元，其中一方給付，則另一方免除給付義務；寒舍公司等人應連帶給付王母592萬9398元，寒舍投保的富邦產險公司應給付王母592萬9398元，同樣其中一方給付，則另一方免除給付義務；另寒舍公司應給付王父、王母各750萬元。
一審認為，無從認定職員有惡意拖延、延誤就醫的狀況，且寒舍艾美雖有未遵守游泳池管理規範的缺失，但此缺失與王的死亡沒有因果關係，至於其餘王的父母主張的缺失均不可採，判決王的父母敗訴。
案件上訴，王的父母縮減請求寒舍公司等人應連帶賠償王父300萬元、王母378萬餘元；另請求富邦產險賠償王父300萬元、王母378萬餘元，其中一方給付，則另一方免除給付義務。
高院指出，王表示身體不適後，酒店員工即在旁照料，王因身體狀況時好時壞，對於是否就醫態度反覆，且員工非專業醫護人員，無法判斷王為急性心肌梗塞，在王確定搭乘計程車就醫後，也立即為王安排就醫，沒有拖延；另王是在離開3樓游泳池轉往2樓休息逾15分鐘後昏迷，也與救生員職務無關。
高院認為，事故發生時，寒舍艾美酒店在游泳池處，有合格救生員執行職務，游泳池未設置高腳救生椅，與王死亡無關；在飯店管理上，寒舍艾美酒店除備有簡易外傷用藥品及器材外，也有制定緊急處理流程、設置AED設備、安排員工接受急救課程等訓練。王昏迷倒地時，員工也為王施作CPR、操作AED，認為王的父母求償無理由，再度判決敗訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言