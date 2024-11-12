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余天女婿陳鑒當詐團車手頭 和解換判刑2年緩刑5年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭警查出，陳鑒和其餘8名共犯對6名被害人多次行騙1875萬元，個人經手724.5萬元。檢方今年6月起訴陳鑒在內共9名詐團成員，因陳鑒已與被害人達成和解，新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育。

除陳鑒外，檢方起訴對象尚有詐團成員李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕8人，並對身為車手頭的陳鑒等3人求處重刑。同時懷疑9人背後還有更高層且隱身幕後的詐團首腦，將與另名車手張忠銘另案偵辦。

當時檢方起訴陳鑒涉犯共同詐欺取財、組織犯罪及洗錢既遂1罪、未遂3罪共4罪，他起初否認犯罪，辯稱自己僅受友人、共犯張雲祥所託，代為收取虛擬貨幣投資款。後來在這個月初與被害人達成和解並停止羈押。

檢警查出，陳鑒所屬詐團分工分為三層。由首腦張雲祥、莊雅妃，將不同被害人區別為不同上下線，分別指揮陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，收取車手李富雄、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕收回俗稱水錢的詐騙贓款

今年3、4月，陳鑒等人分頭對台北市、新北市和新竹縣竹北2位陳姓、2位林姓、閻姓及許姓共6名被告人，藉由LINE群組的股票投資詐騙，騙取數十萬到數百萬不等金額；其中被騙金額最高的，是後來察覺有異、報警抓人的陳姓被害人，前後5次共被騙830萬元。陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會再依照張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。

今年4月30日，上述陳姓被害人因發覺無法取回先前投資款項，懷疑遭詐騙而報警，假裝願再繳交200萬元，與車手李富雄相約新北市板橋碰面付款。李男被依現行犯當場被捕後，配合警方前去逮捕人在新站路、新府路地下連通道等待的陳鑒，在他身上當場起出208萬現金，之後又查出他共經手724.5萬元詐騙所得。

已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌當詐團車手頭，遭新北地院判刑2年緩刑5年。記者林伯東／攝影
已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌當詐團車手頭，遭新北地院判刑2年緩刑5年。記者林伯東／攝影

余天 民進黨 詐欺 詐騙集團 贓款 車手

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