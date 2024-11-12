余天女婿陳鑒當詐團車手頭 和解換判刑2年緩刑5年

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭警查出，陳鑒和其餘8名共犯對6名被害人多次行騙1875萬元，個人經手724.5萬元。檢方今年6月起訴陳鑒在內共9名詐團成員，因陳鑒已與被害人達成和解，新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育。

除陳鑒外，檢方起訴對象尚有詐團成員李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕8人，並對身為車手頭的陳鑒等3人求處重刑。同時懷疑9人背後還有更高層且隱身幕後的詐團首腦，將與另名車手張忠銘另案偵辦。

當時檢方起訴陳鑒涉犯共同詐欺取財、組織犯罪及洗錢既遂1罪、未遂3罪共4罪，他起初否認犯罪，辯稱自己僅受友人、共犯張雲祥所託，代為收取虛擬貨幣投資款。後來在這個月初與被害人達成和解並停止羈押。

檢警查出，陳鑒所屬詐團分工分為三層。由首腦張雲祥、莊雅妃，將不同被害人區別為不同上下線，分別指揮陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，收取車手李富雄、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕收回俗稱水錢的詐騙贓款。

今年3、4月，陳鑒等人分頭對台北市、新北市和新竹縣竹北2位陳姓、2位林姓、閻姓及許姓共6名被告人，藉由LINE群組的股票投資詐騙，騙取數十萬到數百萬不等金額；其中被騙金額最高的，是後來察覺有異、報警抓人的陳姓被害人，前後5次共被騙830萬元。陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會再依照張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。