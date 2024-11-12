台中港警總隊科長涉請託拿假動力小船駕照 堅不認罪今判6月

時任航港局中部航務中心監理科宋姓技佐，曾收賄替船舶業者，偽造核發駕照被判刑9年入獄，宋服刑時供出曾替台中港務警察9名官警製作假照，8名警員認罪，僅李姓科長不認，一審李被判刑8月，二審今宣判，仍認定李共同犯偽造文書罪，但刑度略減為6月。

檢調查，宋男曾在港務局中部航務中心監理科擔任技佐，負責遊艇、動力小船的駕照核發、換發及補發。2007年間，胡姓港務警察，聽聞宋可協助「免試取得執照」，連同身分證件、5000元賄款給對方，由宋登入海技系統不實登載、盜蓋交通部鋼印後發證給胡。

檢調查出，期間包括中突堤、北堤、西碼頭派出所的余姓、洪姓、林姓、謝姓、陳姓、吳姓、呂姓警員，及台中港警總隊李姓科長（案發時擔任課員）等8人，部分根本沒經過考試，或是僅考到學習、自用駕照等，紛紛向宋男無償請託，宋也用同樣手法不實登載、盜蓋鋼印發照。

一審審理時，宋男坦認犯罪，不過李矢口否認，辯稱他的營業動力小船駕照並未託任何人辦理，也沒召集同事考照，案發前根本不認識宋，拿到駕照覺得有異，曾致電台中港務局詢問，後經承辦單位更正，還稱「我是警察人員，不會違法」。

一審認為，宋男就當初如何替李換駕照、取得身分資料，交付駕照等，說詞前後一致無矛盾，且李根本不具參加營業用動力小船測驗資格，卻持有該駕照，認定李構成違法，依偽造文書罪，判刑8月。