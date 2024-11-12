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竹縣關西代表會主席羅仕典 涉詐領2450元出席費遭起訴

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典涉嫌詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，新竹地檢署偵查終結，今天依涉犯貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪嫌提起公訴，但羅在偵查中自動繳交全部犯罪所得，並坦承在簽到簿與印領清冊上「補簽到」等犯行，檢方建議法院減輕其刑或免刑。

另一名涉案被告為代表會郭姓組員，檢方認為她在偵查中一再變更說詞，試圖合理化自身犯罪，難認有何知錯悔悟之意，建議法院從重量刑。

羅仕典上午得知被起訴後，表明不便發表意見。

檢方指出，羅姓被告為關西鎮民代表會第22屆主席，郭姓被告為代表會編制內組員及議事人員，兩人都是依法具備法定職務權限的公務員。依規定，代表會開會期間未出席或未參與議程的代表無法領取出席費、交通費及膳食費。

羅仕典今年4月12日未出席代表會臨時會第3次會議。羅、郭明知此情，先由郭在當天上午9點多製作開會入帳清冊及支票，並赴關西農會信用部辦理撥款。會議結束後的隔周上班日，郭私下再提供簽到簿與印領清冊，讓羅「補簽到」，製作出席紀錄及出缺席統計表，虛報羅有出席，使關西鎮民代表會驗收及主計人員誤信羅出席，並核銷當日全部出席費、交通費及膳食費，以此方式詐取2450元。

檢方起訴指出，被告羅仕典偵查中自動繳交全部犯罪所得2450元，並自白有在簽到簿與印領清冊上「補簽到」，使檢方進而查獲郭姓被告私下提出簽到簿與印領清冊供羅「補簽到」等事實，建議法院對羅減輕其刑或免刑。

郭姓被告身為關西鎮民代表會議事人員，熟稔地方制度法與內政部歷次函釋，卻仍違背法令，私下提供未出席會議者得於議程結束後「補簽到」機會並得以溢領出席費、交通費及膳食費，偵查中她隨證據開展一再變更說詞，試圖合理化自身犯罪，難認有何知錯悔悟之意，兼衡她在全案中扮演重要主導角色，如給予宣告緩刑，恐失諸輕縱，建議從重量刑。

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典涉嫌詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，檢方偵查終結，提起公訴。聯合報資料照
新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典涉嫌詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，檢方偵查終結，提起公訴。聯合報資料照

內政部 公務員 新竹 貪汙

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