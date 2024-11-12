注意！台中41處科技執法路口 12月1日再新增27處執法
台中市目前有41處路口科技執法，今年1月至10月舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%，事故件數較去年同期下降近30%，市警局認有效改善路口交通安全，已新建置27處路口科技執法設備地點，今年12月1日正式執法。
台中市交大指出，新建置27處路口科技執法設備地點，是根據台中市車禍統計數據，從百大易肇事路口和各分局前十大易肇事路口考量進行規畫，透過全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締。
另外搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，以避免交通事故的發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。
交大表示，市警局更在68處科技執法路口，依各路口實際狀況廣設路口四個行向警示牌面，合計共607面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。
市警局表示，設置科技執法設備可以輔助警方執法也是未來的趨勢，再次強調目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低交通事故的發生，從設置科技設備執法後，交通事故發生率顯著下降，請大眾勿抹黑或曲解科技執法設置用意，籲民眾換位思考，行車到路口慢、看、停，禮讓行人優先行，才能大幅降低車禍事故之發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言