注意！台中41處科技執法路口 12月1日再新增27處執法

台中市目前有41處路口科技執法，今年1月至10月舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%，事故件數較去年同期下降近30%，市警局認有效改善路口交通安全，已新建置27處路口科技執法設備地點，今年12月1日正式執法。

台中市交大指出，新建置27處路口科技執法設備地點，是根據台中市車禍統計數據，從百大易肇事路口和各分局前十大易肇事路口考量進行規畫，透過全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締。

另外搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，以避免交通事故的發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。

交大表示，市警局更在68處科技執法路口，依各路口實際狀況廣設路口四個行向警示牌面，合計共607面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。