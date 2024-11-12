嘉市虎爺會爆炸案 首名被害者求償…法院判賠20萬

嘉義和聯境金虎爺會去年舉辦遶境活動發生爆裂物爆炸，造成29名民眾受傷，警方查獲趙姓男子及相關事證，法院判處無期徒刑，他上訴中。因爆炸案受傷董姓男子提告包括精神撫慰金索賠73萬餘元，雖然刑案上訴中，嘉義地院判賠償20萬餘元。可上訴。

去年7月15日嘉義和聯境金虎爺會舉辦遶境活動，當晚發生爆裂物爆炸，造成29名民眾受傷，警方查獲男子趙偉志涉有重嫌，查扣與爆炸現場一樣的火藥、鋼珠、鐵盒等證物，檢方依法提起公訴。趙男否認犯行，法官審理，他搜尋製造爆炸物訊息，且扣得10顆手榴彈裝藥量的炸藥成品，屬預謀型無差別犯罪行為，手段冷酷心態狠毒，犯罪情節重大，地院判處依意圖供自己犯罪之用而犯未經許可製造爆裂物罪，處無期徒刑，併科罰金30萬元，褫奪公權終身。趙男上訴中。

首名因爆炸案波及受傷的董男提出民事賠償訴訟，董男表示，當晚受到爆炸波及造成左腿、右手肘、臀部受傷（左膝、腿及腳跟多處刺傷及異物滯留等），因而須住院及多次至醫療院所就診及整形外科診療，不僅身體健康遭受重大侵害，也增添生活上不便，因此要求包括醫療、看護、精神撫慰金等賠償73萬5739元。

被告趙男表示，「從頭到尾都不知道為何這個案件會找到我本人，不是被告所為，不會賠任何金錢等語」。