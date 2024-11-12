樂天前領隊浦韋青因案遭解僱 法官：失職可記過非免職

中職台灣樂天棒球隊前領隊浦韋青，去年遭告發夥同部屬私接樂天女孩商演牟利，今年初檢廉搜索，2月初浦被以違反工作規則解僱，不服提起確認僱傭關係存在訴訟，桃園地院審理，認為浦失職可記過而非免職，樂天應自解僱後至他復職前，按月給付18萬3000元，可上訴。

浦韋青自2004年3月起在台灣樂天棒球隊公司任職，2012年起接任棒球隊副領隊，2022年又接任公司副總經理，直到2023年10月卸任領隊，同年11月轉任公司營運處商品部部長至今年2月5日止，每月薪資18萬3000元。

浦主張，今年2月5日收到解僱通知書，內容略以他因前部屬陳元凱涉犯背信等罪嫌，經桃園地檢署調查後，認為他犯嫌重大而命交保，以檢方偵結起訴作為解僱理由。浦喊冤，未與陳元凱勾結私接案件，更無欺瞞公司的違法行為，起訴書中未提及他對公司涉有背信罪嫌，也沒有違反勞動契約或工作規則的重大情節，與樂天確實為僱傭關係，公司以違法內部處分將他解僱，這個解僱行為無效且違法。

浦說，2月9日立刻向桃市勞動局申請勞資爭議調解，主張公司解僱違法請求回復僱傭關係而表達繼續提供勞務之意，但3月調解時遭樂天所拒不成立。就算公司有正當理由終止勞動契約，也應支付他資遣費、預告期間工資、舊制退休金總計1024萬8000元。

樂天則以雙方簽訂「委任」經理人契約書，屬委任關係，浦的職務有權決定球隊同仁策劃的主題日活動、青埔棒球場美食街的經營策略、對外宣傳發言，還可決定球團經營方針、主導球員管理，決定樂天女孩方向和策略，督導及批准樂天女孩的表演與應援活動，顯示浦權限相當大，既然終止委任關係，浦無權向公司索取薪資等相關費用。

樂天指出，就算是僱傭關係，浦與部屬陳元凱未經公司同意私下安排多名樂天女孩接演活動，涉犯刑法背信罪，更因媒體大肆報導嚴重損害公司品牌形象。起訴書另指，浦為了達到門票銷售目標，與智林公司郭姓業務部副理謀議，製造門票銷售假象，如此已違反公司工作規則，且依背信、行使登載不實業務文書等罪嫌起訴，浦未滿55歲，工作未滿25年，不符自請或強制退休條件，亦無退休金請求權，並以符合勞基法規定終止勞動契約為合法來抗辯。

法官認為，公司經理與公司間的勞務給付契約，應依契約內容為斷，根據2員工證稱，浦最後職位為樂天所屬活動部主管，受人事考評，工作內容只有球隊同仁規劃主題日及週邊活動，沒有球團、樂天女孩經營方針與方向等決策權，須服從公司指揮監督，每月固定報酬，這意味著浦無需承擔門票銷售業績，且屬公司轄下組織，確認雙方僱傭關係存在。

法官根據多人證述，未經公司同意私接樂天女孩商演活動的是陳元凱，陳也證稱，他在外成立公司與樂天簽約，都是他自己的行銷案件，與浦無關，由此難以證明浦知道陳私接商演活動，就算認為浦對其下屬陳元凱的監督不力有失職之嫌，公司可依據工作規則對浦採取警告、記小過或記大過處分，而非以免職作唯一手段。