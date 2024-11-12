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肉商吸金30億交保20萬跑路 法院挨批縱放

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園一名林姓肉商涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，全台受害人上百人，桃園地院裁定20萬元交保後林男人間蒸發，讓受害人痛批法官縱放詐欺犯。聯合報系資料照
桃園一名林姓肉商涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，全台受害人上百人，桃園地院裁定20萬元交保後林男人間蒸發，讓受害人痛批法官縱放詐欺犯。聯合報系資料照
冷凍肉品業林姓男子三年多前招攬投資發紅利，今年九月傳出周轉不靈，卅名受害者提告；檢方估計受害者達三百人，吸金恐達卅億元，以詐欺聲押，但法院裁定廿萬元交保；林男獲釋後銷聲匿跡，受害者痛批縱放，檢方昨已發布通緝。

桃園地方法院昨表示，檢察官聲押時，經詢問後詳閱卷證，資料尚不足確認犯罪事實，交保後限制住居；檢方抗告後，高等法院十月十一日撤銷裁定發回，桃園地院十月十四日傳喚林未到庭，經拘提也未到，將沒收保證金，程序無不合，無縱放嫌疑。

警方調查，林姓男子在林口、龜山有冷凍肉品工廠，對外稱招攬投資，投資者聯絡後，林男自稱從事現金生意，承諾每月結算分紅，直接開本票抵押，簽署借貸契約書，取信對方。

據了解，林男初期分紅穩定，吸引更多人投入，今年七、八月，林拖欠二個月分紅，宣稱中秋節肉品需求變大，需現金周轉才延遲發放，投資者未懷疑，有人還加碼投資，九月中旬卻傳出林男周轉不靈跑路。

投資者聚集林男工廠找不到人後，集體提告詐欺，警方循線逮捕林男，林拿出當初開立本票、借貸契約，聲稱是民事債務糾紛，否認詐欺，檢察官訊後聲押，法官裁定廿萬元交保。

檢方初估，全台受害者多達三百人，林男不法吸金恐達卅億，由於全案涉及金額龐大，受害人數還在清查，檢方昨已對林男發布通緝。

警方說，目前有卅名被害人報案，最早投資者在三年多前參與，推測林男以高報酬率吸引投資，把前手投資者的錢當成紅利發給後手，「錢滾錢」最後越補越大洞，呼籲民眾應循正常管道投資，避免誤入詐騙陷阱。

受害者 聲押 詐欺

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