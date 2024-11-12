彰化、雲林綠能弊案 起訴14人

彰化縣竹塘鄉公所在遷葬公墓用地上，標租設置太陽光電設施，爆發貪瀆弊案。圖／民眾提供 彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、代表會主席林淑女，雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等人，涉接受行賄，護航光電業者取得竹塘、二崙公所綠能標租案；彰化地檢署昨依貪汙罪嫌起訴蔡碩任等十四人，求處八至十二年重刑。

彰化地檢署接獲檢舉，竹塘鄉公所推動第二、第六公墓及幼兒園屋頂太陽光電標租案有弊端，調查發現林淑女丈夫蔡男與開發公司負責人江男、李女充當光電掮客，遊說蔡碩任讓指定光電業者得標；蔡碩任再指示公所課長、承辦員配合，違法洩漏標租地目、公墓遷葬清冊等資訊。

蔡碩任在鄉代會提案，將標租案租期延長至廿年，林淑女裁定「照案通過」，公所也設下投標廠商資本額一點五億元以上要求，汰除其他廠商投標。

檢方查出，該廠商二○二一年得標，可收取廿年台電再生能源躉購電費四點二億餘元，光電業者將賄款一八六一萬元給李女，李女扣除酬勞後，將一四四七萬元給蔡男，蔡再將其中六百萬元存入妻子林淑女帳戶。

業者同年再遊說蔡碩任將公有零售市場屋頂、竹塘公園風雨球場屋頂等，供設置光電系統，可售電台電獲二七三四萬元，業者再支付蔡男七十七萬多元。

蔡男、江男去年又遊說鍾東榮、楊世彬，將二崙自強果菜市場、垃圾掩埋場太陽光電標租案讓指定業者得標，約定設置發電容量每峰瓩賄款二千元，因有競爭廠商，鍾要求提高到二三○○元；得標後，李女將九二○萬元由江轉交鍾的劉姓司機；另約定楊世彬每峰瓩賄款一七○○元，三掮客每峰瓩開發費三○○至一七○○元。

蔡碩任、林淑女、楊世彬等人否認犯行，日前交保；原在押的鍾東榮昨坦承部分犯行，檢方以一百萬元交保，掮客蔡男以八十萬元、李女一五○萬元、江男一二○萬元交保，鍾東榮劉姓司機十萬元交保，均限制住居及出境出海。

檢方昨依貪汙等罪起訴十四人，以林淑女惡性重大無悔意，向法院求處十二年以上徒刑，鍾東榮、楊世彬求刑十一年以上，蔡碩任求刑八年以上。