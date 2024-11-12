透露檢廉「坦承監聽錯誤」林姿妙遭求刑20年備詢喊冤

宜蘭縣長林姿妙（右圖）因貪汙官司遭檢方求刑20年，林岳賢（左圖）議員昨天在議會質詢時，林姿妙數度激動喊冤，更曝出檢廉有來公文，坦承監聽錯誤、沒聽清楚，既然沒聽清楚，又怎能冤枉起訴？圖／翻攝縣議會直播系統 宜蘭縣長林姿妙因貪汙官司遭檢方求刑20年，縣議員林岳賢昨在議會質詢為林抱不平，林姿妙數度激動喊冤，不滿檢方以一通不實的監聽電話就起訴她與縣府同仁；她更透露，檢廉已有來公文，坦承監聽錯誤、沒聽清楚，「既然沒聽清楚，又怎能起訴？」感到委屈與痛心。

林姿妙及縣府官員2022年1月13日過年前，遭檢廉兵分多路搜索調查，羅列被告涉貪汙、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌。本報記者昨向律師查證，林姿妙於同年2月偵訊時就告訴檢察官，廉政署監聽譯文有誤，她是在電話中告訴縣府處長吳朝琴，某「理事長」拜託的事，如果沒困難就讓它過去，有困難再來討論，通話中所指的理事長是壯圍鄉農會理事長林听洲拜託穀倉的事，但監聽譯文寫成涉案被告的縣商業會前理事長陳正勳。

此事過1年9個月，2023年10月，全案被告突收到一份檢察官的補充理由書，說明2019年8月19日上午10時51分53秒，林姿妙與吳朝琴的對話內容，「因承辦機關廉政署語音收訊問題，故未聽出『听洲』2字，譯文也未記載此2字」。

縣議會昨安排縣政總質詢，國民黨議員林岳賢為林發聲，林姿妙批評監聽不實，張冠李戴，人事時地物都不對，更透露，廉政署有寫了一封文件，說明「這通監聽電話，他們沒有聽清楚」。林姿妙說，既然沒聽清楚，怎能冤枉起訴，縣府公務員沒有犯錯，卻用一通不實電話冤枉人，實在太委屈。

針對核發農用證明一事，林姿妙解釋，核不核發農用證明在二層決行即可，公文不是她核准；洗錢部分，因丈夫早逝，她獨自扶養4個小孩，向銀行借錢要開支票，當時尚未當民代，檢方卻把她從丈夫過世至今，長達數十年金錢進出累計連結。