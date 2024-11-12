空汙數據造假 竹科大廠3環安人員被起訴

竹科半導體封測大廠頎邦科技的環安人員涉嫌從2020年至去年3月利用數據模擬功能或手動將監測值調為合法範圍，被檢警調及環保單位合作查獲。圖／檢方提供 新竹科學園區半導體封測大廠頎邦科技，被查出3名環安人員涉嫌從2020年至去年3月造假申報的空汙排放數據，利用數據模擬功能或手動將監測值調為合法範圍，汙染物包括氫氟酸、氰化氫等，檢方昨依觸犯空汙法起訴。竹市環保局裁處40萬元，並將調查釐清汙染物排放是否超標。

頎邦科技回應，收到起訴書後會對外說明。竹科管理局指出，2020年起不定期查核該廠商10次，現場紀錄未發現與許可不符，科管局一向要求科學園區廠商本於良知誠實申報及紀錄，且無預警查核操作紀錄落實情形，將持續以最嚴格標準要求。

檢方查出，該科技廠內有6支排放管道安裝VOC自動監測系統，可監控排放的有機廢氣濃度流量等，林姓環安人員為避免記錄到異常數值違規，指示陳、葉環安人員手動將4支管道排放數據調至正常範圍，另2支管道利用數據模擬功能調至合於法規範圍，再以不實數據向新竹市環保局申報。

此空汙數據涉嫌造假案是透過檢警調環保平台破獲，林姓、陳姓與葉姓與等3名環安人員都觸犯空氣汙染防制法第54條明知不實事項而申報罪嫌。竹市環保局配合稽查，依法先裁處40萬元罰款。

竹市環保局也說明，頎邦科技過去未有空汙法裁處紀錄，此次查獲防治設備操作參數未如實申報，後續將持續查核，是否有汙染物超排情形；氰化氫為劇毒，若出現中毒反應，恐有頭痛、頭暈、 暴力行為、心悸、無力和嗜睡；嚴重時先是呼吸急促，接著意識不清、昏迷甚至呼吸停止。