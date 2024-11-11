彰化男涉芭樂園砍女友 犯案中持刀恐嚇趕人判5月
賴姓男子去年於溪州芭樂園砍殺鄭姓女子，鄭女堂哥聽聞慘叫聲前來查看，遭其持刀恫嚇追趕，法院近日依恐嚇危害安全罪判賴男5月刑期；涉殺鄭女部分由國民法庭審理中，已3度延押。
47歲鄭姓女子在溪州鄉經營芭樂園，年約50歲賴姓男子為其男友，並在此工作；賴男因賭博缺錢花用，常向女友要錢，疑因不滿女友提分手，去年12月涉嫌夥同張姓男子以膠帶綑綁鄭女雙腳，再持西瓜刀朝鄭女揮砍26刀，鄭女傷重送醫不治。
賴姓及張姓男子所涉殺人案，經檢察官提起公訴，法官認2人犯罪嫌疑重大，且犯後駕車逃離現場，加上2人對於犯案情節供述不一，有逃亡、勾串共犯之虞，從今年4月2日起執行羈押，近日裁定第3次延長羈押，均禁止接見通信，目前由國民法庭審理中。
此外，根據彰化地方法院今天公布判決書內容，賴男砍殺鄭女過程中，鄭女在芭樂園旁工作的堂哥因聽聞慘叫聲，到案發現場附近查看，賴男見他出現，為避免其干涉犯案，持刀恫稱「沒你的事情，你閃喔」等語，並作勢追趕，鄭姓堂哥嚇得拔腿就跑。
法官審酌賴姓被告當時正在實施重大生命法益犯罪，為驅離告訴人所生犯罪動機，其手持長刃西瓜刀起身追趕，一般人均會心生恐懼，致使告訴人跑走跌倒，被告犯後部分承認犯行，未與告訴人和解，依犯恐嚇危害安全罪處有期徒刑5月，可易科罰金，可上訴。
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