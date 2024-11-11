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喪屍煙彈氾濫 政院：依托咪酯擬改列二級毒品

中央社／ 台北11日電

依托咪酯濫用問題頻傳，甚至有不肖業者添加到電子煙，俗稱喪屍煙彈。行政院長卓榮泰今天說，為防止依托咪酯等新興毒品危害擴大，將研議依托咪酯自第三級毒品列為第二級毒品，以期更有效遏止與全面防範。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院113年第5次治安會報」。對於近期因查緝毒品英勇殉職的新北市警察局土城分局清水派出所所長劉宗鑫，卓榮泰表達深摯哀悼。

卓榮泰說，內政部及銓敘部已於9月12日會銜發布「警察人員人事條例施行細則」第17條修正案，大幅放寬警察殉職認定要件，請警政署務必完善後續撫卹工作，更重要的是讓犯罪事件斷源，並提供值勤員警充分準備、絕對信任及合法授權，避免憾事再次發生。

內政部警政署在會中報告113年「暑期保護青少年－青春專案」執行情形與策進作為，卓榮泰表示，近期發生多起新興毒品入侵校園事件，他肯定警政署在毒品盛行及列管之前，率先查獲首宗依托咪酯分裝場及跨國走私案，並溯源查緝販毒藥頭。

卓榮泰說，為防止依托咪酯等新興毒品危害擴大，在11月14日毒品審議委員會，將研議依托咪酯自第三級毒品列為第二級毒品，以期更有效遏止與全面防範。

卓榮泰指出，「緝毒」、「驗毒」、「戒毒」及「識毒」四大反毒策略面向的主責機關，應超前部署，強化壓制力度。請台灣高等檢察署統合檢、警、調、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統強力查緝，積極向上溯源製毒工廠。

他並請衛生福利部食品藥物管理署會同相關執法機關，鼓勵民間實驗室申請依托咪酯類尿液檢驗品項認證；另請教育部加強校園學子的識毒宣導，與警察機關建立通報、聯繫機制；請交通部、法務部、衛福部審慎研議無照駕駛行為、依托咪酯毒品分級及菸品稽查裁罰等事宜。

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