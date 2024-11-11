從4歲被父親打到6歲 11歲男童在外安置5年「不想回家」

南投一名11歲男童從小因父母分開，親權在父親，但其父酒後情緒易失控，他4歲起常被毆打成傷，斷續遭縣府安置，對他造成陰影，6歲那年又挨打遭安置後表明「不想回家」至今，法院評估考量男童現況，裁定准許縣府繼續安置男童。

判決書指出，該名男童早在2017年10月、2018年12月、 2019年3月被通報遭其父親不當管教，毆打成傷，對他造成陰影，他也在4歲到6歲期間，斷斷續續被縣府安置，返家又被安置，2019年才6歲的他被安置後，表明不想再回家。

由於，該男童未與生母同住，且親權歸屬在男方，經評估無其他人可提供保護及照顧，縣府予以安置，雖固定安排男童與父親、生母會面，要求其父親進行親職教育，但對其照顧能力仍有疑慮，且男童始終不願意返家，至今在外安置已5年。

近期又屆延長安置即將期滿，男童父親表示，自己已有改變，雖然還是有喝酒，但都是回家後睡覺前才喝酒，希望不要再安置，讓小孩能回家；男童生母則稱，她與孩子正常且持續會面後，希望能把孩子接回由她自己照顧。

不過，現年已11歲的男童，再次向社工單位表達，可以跟父親和生母會面就好，但不願意返家與父親同住。南投地院法官也認為，男童父親雖盼接回孩子，但其親職功能及教養觀念是否已改善及提升，尚有疑慮，仍需透過會面交往持續觀察。

另，男童生母已向法院提出改定親權，並在審理中，唯她長期未與兒子生活，照顧功能也有待評估；經考量11歲男童在自我保護及照顧能力仍薄弱，為維護其最佳利益，有繼續安置的必要性，因此裁定准許縣府繼續安置男童3個月。

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