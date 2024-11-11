遭求刑20年議會備詢喊冤 林姿妙驚曝檢廉「坦承監聽錯誤」

宜蘭縣長林姿妙因貪污官司遭檢方求刑20年，國民黨議員林岳賢今天在議會質詢時抱不平，林姿妙數度激動喊冤，不滿檢方以一通不實的監聽電話就起訴她與縣府同仁；她更曝出，檢廉已有來公文，坦承監聽錯誤、沒聽清楚，既然沒有聽清楚，又怎能冤枉起訴？感到委屈與痛心。

林姿妙及縣府官員於111年1月13日過年前，遭檢廉兵分多路搜索調查，羅列被告涉貪汙、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌。本報記者今天向律師查證，林姿妙於同年2月偵訊時就告訴檢察官，廉政署監聽譯文有誤，她是在電話中告訴縣府處長吳朝琴，某「理事長」拜託的事，如果沒困難就讓它過去，有困難再來討論…通話中所指的理事長是壯圍鄉農會理事長林听洲拜託穀倉的事，但監聽譯文寫成涉案被告的縣商業會前理事長陳正勳。

此事過1年9個月，112年10月，全案被告突然收到一份檢察官的補充理由書，說明108年8月19日上午10時51分53秒，林姿妙與吳朝琴的對話內容，「因承辦機關廉政署語音收訊問題，故未聽出『听洲』2字，譯文也未記載此2字」。

宜蘭縣議會今進行縣長總質詢，國民黨縣議員林岳賢替林縣長發聲，林姿妙批評監聽不實，張冠李戴，人事時地物都不對，她一輩子實實在在、簡單做人、認真做事，檢廉卻用一通不實的電話就起訴她與同仁。

林姿妙更曝出，廉政署有寫了一封文件，說明「這通監聽電話，他們沒有聽清楚」，既然沒有聽清楚，怎能冤枉來給人家起訴！縣政府優秀的公務員沒有犯錯，卻用一通不實的電話冤枉他們，太委屈、太冤枉了，感到很痛心。

林岳賢說，多數縣民相信縣長清白，否則林縣長也不會在政治打壓下還能連任；如今遭檢方求刑20年，是執政黨怕以後縣長選舉不好選，刻意打壓，很遺憾民主國家竟還有這種事。

針對核發農用證明一事，林姿妙解釋，核不核發農用證明在二層決行即可，公文不是她核准，這樣也可以起訴；針對洗錢部分，她說，丈夫早逝，她不到40歲獨自扶養4個小孩，向銀行借錢要開支票，當時她尚未當民代，檢方卻把她從丈夫過世至今，長達數十年金錢進出累計連結，說她洗錢，用這樣來冤枉她。