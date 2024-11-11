連江地檢署拍賣三無漁船 15萬餘元標出

連江地方檢察署今天聯合行政執行署士林分署，舉辦今年度沒收三無漁船第1次船舶法拍會，該漁船由東引買家委託南竿友人得標，金額為新台幣15萬1000元。

福建連江地方檢察署今天上午舉辦船舶法拍會，並與法務部行政執行署士林分署視訊連線，3件標的物中，起標價最高為1艘無船名、無船舶證書與無船籍港登記之「三無」漁船，來源為連江地檢署偵辦大陸地區人士因涉嫌違法濫捕水產品或走私等案件，經扣押向法院聲請宣告沒收確定。

連江地方檢察署新聞稿指出，拍賣開始前，由士林分署分署長吳廣莉與連江地方檢察署檢察長謝謂誠，聯合舉行敲槌儀式，象徵貫徹行政院「五打七安」政策，共同打擊詐騙，維護國土安全決心。拍賣現場吸引超過30名馬祖民眾參與。

拍賣結果，三無漁船僅1名來自東引鄉買家投標，並委託南竿鄉友人代理，投標金額為新台幣15萬1000元（含鑑定費新台幣2萬元）並順利得標。其餘2件橡皮艇與汕板等，則以1萬元、2000元成功拍出。

連江地檢署告訴中央社記者，法拍會無固定舉辦時間，辦案過程中沒收之物品達一定數量即會舉辦。得標民眾付款後，即可領走船隻，並自行辦理船舶登記等。過去因中國抽砂船猖獗，遭沒收船隻拍賣金額可達百萬之譜，但近期多為三無漁船等小型船隻為主。