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彰化、雲林綠能貪瀆弊案 二崙鄉長等5人百萬交保

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署查緝彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉的綠能貪瀆弊案，圖利光電廠商得標在公墓、零售市場等設太陽能光電，彰化地檢署今天起訴雲林縣二崙鄉長鍾東榮等14人後，在押的鍾東榮等5人移審彰化地院開庭，法院晚間裁定鍾東榮100萬元交保，其他4人150萬到10萬元不等均交保，5人均限制住居及出境出海。

彰化地檢署查緝彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉的綠能貪瀆弊案，圖利光電廠商得標在公墓、零售市場等設太陽能光電，未來可躉購台電電費高達4.47億元，檢方將竹塘鄉代會主席林淑女與丈夫蔡男、竹塘鄉長蔡碩任、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬與光電掮客、光電業者等共14人起訴，並向法院求處林淑女等人12年到8年不等重刑。

而在押的二崙鄉長鍾東榮因坦承部分犯行，彰化地院今晚裁定鍾東榮100萬元交保，林淑女的丈夫光電開發商蔡男80萬元交保，開發商掮客李女150萬元交保、江男120萬元交保，劉男10萬交保，5人均限制住居及出境出海。

雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉入綠能貪瀆案被起訴，彰化地方法院今晚裁定100萬元交保。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁
雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉入綠能貪瀆案被起訴，彰化地方法院今晚裁定100萬元交保。圖／翻攝自二崙鄉公所網頁

彰化 綠能 鄉長

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