藍委陳菁徽自訴綠委鍾佳濱性騷 法院今開庭不公開審理

立法院今年5月表決NCC組織法修正案逕付二讀時，民進黨立委鍾佳濱衝主席台遭制止，與國民黨女立委陳菁徽發生肢體碰觸，陳女向台北地院自訴鍾性騷擾，法院今天開庭傳喚鍾佳濱，採不公開審理，鍾未對案情作說明，庭畢請回。

陳菁徽當初提告時曾表示，她鼓起勇氣來到這邊，為的不是身上遇到暴力的傷、不是她遭受到公然性騷的痛，而是不要再有人會被隨意施暴、更不要再有人能靠著狡辯來逃過性騷的罪行。

陳菁徽當時說，她要向家人道歉，沒有好好照顧自己，讓家人為她心疼受怕，她也要跟同黨委員道歉，很不好意思拖累大家，說著並流下眼淚，還向民進黨喊話「難道這就是民進黨口口聲聲說的性別平權？」。