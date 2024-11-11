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藍委陳菁徽自訴綠委鍾佳濱性騷 法院今開庭不公開審理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院今年5月表決NCC組織法修正案逕付二讀時，民進黨立委鍾佳濱衝主席台遭制止，與國民黨女立委陳菁徽發生肢體碰觸，陳女向台北地院自訴鍾性騷擾，法院今天開庭傳喚鍾佳濱，採不公開審理，鍾未對案情作說明，庭畢請回。

陳菁徽當初提告時曾表示，她鼓起勇氣來到這邊，為的不是身上遇到暴力的傷、不是她遭受到公然性騷的痛，而是不要再有人會被隨意施暴、更不要再有人能靠著狡辯來逃過性騷的罪行。

陳菁徽當時說，她要向家人道歉，沒有好好照顧自己，讓家人為她心疼受怕，她也要跟同黨委員道歉，很不好意思拖累大家，說著並流下眼淚，還向民進黨喊話「難道這就是民進黨口口聲聲說的性別平權？」。

鍾佳濱則事後澄清當時只有看到一隻腳，根本不知道對方是誰，後來因為踩到公文紙導致重心不穩而撞上陳菁徽，事後也有向陳女道歉，但樂見司法進行調查以平息爭議。

民進黨立委鍾佳濱今天前往台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
民進黨立委鍾佳濱今天前往台北地院出庭。記者王聖藜/攝影

性騷擾 民進黨 鍾佳濱 陳菁徽

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