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竹科封測大廠頎邦空汙排放數據造假 竹科管理局回應了
新竹科學園區封測大廠頎邦科技3名環安人員涉嫌從2020年至去年3月，將空汙數據造假向新竹市環保局申報，被新竹檢方依空汙法提起公訴；新竹科管局針對此事提出說明，強調將加強查核現場操作紀錄落實情形，持續以最嚴格標準要求以杜絕不法情事。
新竹科學園區管理局表示，竹科管理局依空氣汙染防制法第24及29條受委託許可審查，依試車結果核發固定汙染源操作許可證，並副知所在地新竹市環保局。
此案空汙檢測申報由廠商逕向新竹市環保局申報，管理局權限僅就現場操作許可紀錄進行查核，確認是否依許可操作，另外管理局2020年迄今不定期查核該廠10次，現場紀錄未發現與許可不符。
竹科管理局強調一向要求科學園區廠商本於良知誠實申報及紀錄，且派員不定期無預警查核，加強查核現場操作紀錄落實情形，今後將持續以最嚴格標準要求，以杜絕不法情事。
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