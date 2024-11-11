竹科封測大廠頎邦空汙排放數據造假 竹科管理局回應了

新竹科學園區封測大廠頎邦科技3名環安人員涉嫌從2020年至去年3月，將空汙數據造假向新竹市環保局申報，被新竹檢方依空汙法提起公訴；新竹科管局針對此事提出說明，強調將加強查核現場操作紀錄落實情形，持續以最嚴格標準要求以杜絕不法情事。

新竹科學園區管理局表示，竹科管理局依空氣汙染防制法第24及29條受委託許可審查，依試車結果核發固定汙染源操作許可證，並副知所在地新竹市環保局。

此案空汙檢測申報由廠商逕向新竹市環保局申報，管理局權限僅就現場操作許可紀錄進行查核，確認是否依許可操作，另外管理局2020年迄今不定期查核該廠10次，現場紀錄未發現與許可不符。