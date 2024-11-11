竹科廠商空汙數據涉造假 竹市環保局：釐清汙染排放量

新竹科學園區一家科技公司涉嫌從2020年至去年3月將空汙排放數據造假，利用數據模擬功能或手動將監測值調為合法範圍，汙染物包括氫氟酸、氰化氫等物質，被檢警調及環保單位合作查獲，今天偵查終結，林姓等3名環安人員被提起公訴。新竹市環保局指出，後續將針對該公司汙染物排放量有無超標調查釐清。

環保局表示，每年都會對新竹科學園區內的許可列管業者進行法規符合度查核。針對該涉案公司，過去三年內並未違反空氣汙染防制法，亦無相關裁處紀錄。

環保局說明，這次案件為配合新竹地方檢察署進行現場稽查時發現，查獲該廠未符合空氣污染防制法第23、24、34條等相關規定，並依相關法規對其處以40萬元罰鍰。至於偽造空氣汙染數據的問題，屬刑事訴訟範疇，將由新竹地方檢察署辦理。

環保局指出，氰化氫中毒反應，早期會有焦慮、不安、頭痛、頭暈、 暴力行為、心悸、無力和嗜睡；嚴重時先是呼吸急促，接著意識不 清、顫妄、抽搐、昏迷、腦水腫、低血壓、呼吸停頓和心跳停止。

環保局說，該公司這次違規行為的核心是規避空汙法的許可規範，未如實申報防制設備的操作參數。環保局與檢方從源頭將違法公司查核到案，由於防治設備的操作參數未如實申報，恐影響汙染物排放量，後續將持續查核該公司排放管道，釐清汙染物排放量情形。

檢方指出，涉案公司在排放管道安裝VOC自動監測系統，監控排放的有機廢氣濃度、溫度及流量，並透過數據計算有機物排放量，依規定要定期向新竹市環保局申報空汙數據，以供查核。但林、葉、陳姓3名涉案公司的環安人員為確保數據表面符合標準，聯合造假、篡改監測數據，並將不實數據申報至新竹市環保局，違法情況至少超過3年。

檢方偵查發現 ，涉案3名被告明知公司持有新竹科學園區管理局核發的固定汙染源操作許可證，需符合規定排放標準，包括揮發性有機物總排放量必須低於0.6 kg/hr、全年削減率須達50%以上，廢氣排放量也不得超過550 m3/min。

廠內6支排放管道，3人巡檢系統顯示數據超標，並有文字或紅字提醒異常，為避免記錄異常數值違規，林姓環安人員指示陳、葉以手動方式將4支管道排放數據調至正常範圍，另外2支管道利用數據模擬功能調至合於法規範圍，以不實數據連續向新竹市環保局申報。