大型車國道撞死行人 駕駛下車查看4分鐘肇逃判無罪
徐姓男子駕駛營業半聯結車去年11月13日晚間9點多，行經國道3號新竹香山路段時 ，在外側車道撞及由右側路肩跨入車道的洪姓男子，對方送醫不治。全案過失致死罪嫌已獲不起訴處分；徐男撞人後曾下車停留約4分鐘查看，肇事逃逸部分獲判無罪。
這起死亡車禍，徐姓駕駛涉及的過失致死罪嫌已獲檢方不起訴處分，但認定他在車禍發生後，未在場照護洪姓男子，也未等待處理交通事故的員警到場，反而駕車逃離現場，觸犯肇事逃逸罪嫌並提起公訴。
法院調查，死亡事故發生前，洪男駕小客車沿國道3號往南行駛中線車道，在南向104公里處自撞內側護欄後，再滑行擦撞外側護欄後停止，洪男下車查看車損後返回車上，後又下車徒步向前走，不料遭大型車撞擊傷重死亡。
全案經送鑑定，認為被告駕車行駛車道，有優先路權，突遇行人由右側路肩跨入車道，會 措手不及，無法防範；洪男晚間8點多肇事擦撞護，下車後在無照明的高速公路跨入外側車道，嚴重影響行車安全，為肇事原因。檢方也因此對徐姓半聯結車駕駛的過失致死罪嫌作出不起訴處分。
新竹地方法院審理肇逃案，徐姓駕駛稱當時高速公路沒路燈，視線不好，沒有發現被害人，也不知道撞到什麼，他將車停靠路肩，往後走去查看到底撞到什麼，他根本沒想到是撞到人，路肩又一片漆黑，感覺走了4、5分鐘，擔心大型車停路肩很危險，所以往回走，之後開車離開，是隔天警察通知，他看到行車記錄器才知撞到人。
法官認為，被告在撞擊後隨即減速停於路肩，往後走去查看，且不斷回頭往後查看，被告下車查看行為顯示他知悉發生撞擊，且前後共查看約4分鐘，如被告知曉撞到「人」發生車禍且有意逃逸規避責任，理應在發現肇事後加速駛離，無需冒風險將大型車停在路肩後且隻身往回走去查看，難認被告當時有逃避責任的肇事逃逸主觀犯意及客觀行為。
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