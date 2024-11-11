金阿波羅與黎巴嫩爆炸案無涉！士檢查無不法簽結

黎巴嫩日前發生大規模呼叫器爆炸案，釀千人受傷、數十人死亡，由於呼叫器殘骸上貼有台灣金阿波羅公司商標，檢調約談該公司負責人許清光、前員工吳玉蓁，士林地檢今偵結，認查無犯罪事實，金阿波羅與爆炸案無關，依法簽結。

全案緣於，黎巴嫩在當地時間9月17日接連發生大規模呼叫器爆炸案，釀千人受傷、數十人死亡，當局在名為「AR-924」的呼叫器殘骸上發現金阿波羅公司商標，士檢旋即剪報分「他」字案偵辦，指揮調查局國安站搜索、約談許、吳2人。

檢調調查，「AR-924」呼叫器是跨國集團Frontier Group Entity自行設計研發，在我國境外製造生產；FGE集團旗下公司2022年6月9日與金阿波羅公司簽訂備忘錄，每年支付品牌授權費並訂購相當數量產品，換取金阿波羅公司授權商標，所以該款呼叫器上貼有金阿波羅公司商標，經查確定無該款呼叫器從我國出口至其他國家或地區。

許、吳等人與FGE集團洽談簽署相關備忘錄時，未曾提及經授權的「AR-924」呼叫器實際銷售對象，也無其他積極證據足認2人事先知悉該款呼叫器後續會在黎巴嫩引爆。

吳女2022年間曾在金阿波羅公司任職，負責聯繫及辦理FGE集團業務，今年4月在台北市內湖區成立「阿波羅系列有限公司」，繼續以該公司名義代理FGE集團業務，經查期間吳女以電子郵件、通訊軟體聯繫FGE集團T姓、M姓等真實年籍不詳成員，依2人指示協助境外交易事宜，但吳女未參與決策「AR-924」呼叫器的生產地、出貨地、實際買家等事項，查無有共同謀議、參與分工爆炸案等情。

士檢偵結認定，在黎巴嫩爆炸的呼叫器，是FGE集團在我國境外製造、交易、運送，本案查無國內廠商或個人參與其中的共犯情事，也查無有涉資恐防制法等其他不法，查無具體犯罪事證，認無特定人涉有犯嫌，依法予以簽結。