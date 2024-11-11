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搭雙11購物節風潮？ 連江地檢拍賣三無船價碼曝光
大陸三無船舶成話題，今適逢民間雙十一購物活動，連江地檢與士林分署今也聯合拍賣三無船，吸引不少民眾參與，最後順利將漁船、木筏及橡皮艇等分別以15.1萬元、1萬元、2000元拍出，也藉此宣示執法的決心。
連江地檢署指出，近期偵辦大陸地區人士因涉嫌違法濫捕水產品或走私等案件，而扣押二艘大陸三無船舶（即無船名、無船舶證書、無船籍港登記）、一艘橡皮艇及附屬設備等物，先後向法院聲請宣告沒收，均經法院判決有罪且諭知上開船舶等物均予以沒收確定。
連江地檢署表示，今與行政執行署士林分署辦理第一次拍（變）賣，於上午11時在連江地檢署1樓大禮堂舉行這次由士林分署長吳廣莉及連江地檢署檢察長謝謂誠聯合出席，並透過視訊連線方式與士林分署同步舉行，拍賣活動開始之前，並由吳、謝兩人聯合舉行敲槌儀式，象徵「五打七安」之重要政策、共同打擊詐騙、維護國土安全等意義。
連江地檢署說明，這次拍賣活動吸引馬祖地區民眾熱情參與，並順利將漁船、木筏及橡皮艇等分別以新台幣15萬1000元（含鑑定費2萬元）、1萬元、2000元成功拍出。
連江地檢署表示，以連江地檢署為核心所成立「馬祖地區維護國土安全工作平台」，將持續針對大陸地區人士之違法越界採補水產品或走私等不法行徑予以強力查緝，並澈底剝奪被告等人之犯罪所得或犯罪工具， 藉以展現本署堅定捍衛國土安全之決心。
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