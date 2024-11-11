詐騙案扣押保時捷及賓士車 執行署拍出共221萬

行政執行署台北分署今天舉行「五打七安聯合拍賣會」，詐騙案扣押的保時捷及賓士豪車，各以新台幣170萬元及51萬元拍定，再加上逾1萬瓶金門高粱酒等物件拍出，合計達603萬元。

台北分署發布新聞稿指出，今天拍賣會買氣旺盛，王姓詐團金主名下的Porsche及Mercedes-Benz豪車及其他案件查扣的北海福座塔位使用權、金門高粱酒、多家銀行的股票、阿里山烏龍茶、各項精美飾品等動產順利拍定或賣出，總金額達603萬4060元。

2輛豪車部分，分別是2018年出廠的Porsche Cayenne及2014年出廠的Mercedes-Benz GLA200，此詐騙集團涉嫌假冒投顧公司，並以話術包裝沒有前景的生技、精密機械和AI產業公司等未上市股票，佯稱上市後將可獲利2倍至3倍，誘騙被害人投資，粗估獲利達上億元。

本案經刑事警察局調查後於今年5月發動大規模搜索並逮捕金主及多名詐團成員到案，後以涉嫌詐欺、違反證券交易法、洗錢等罪移送台北地檢署偵辦。

檢警認定車輛有為供犯罪所用之物、犯罪所得財物等情形而依法扣押，並由台北地檢署囑託台北分署於今天進行變價。

2部車輛在現場數十組競標民眾熱烈喊價下，最後分別以170萬元及51萬元的高價拍賣。

另外，北海福座骨灰位使用權一口氣拍定120個，金門高粱酒1萬3607瓶更是一掃而空，陽信及華泰商業銀行股份有限公司股票也接連順利拍定。