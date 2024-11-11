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人夫示愛小三「一輩子黏著」被告 反控正宮先出軌仍判賠10萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓人夫被妻子指控，與另名女子有染，有親密合影的相簿，還有「一輩子黏著你」等示愛文字，林妻求償100萬元，林則以妻子外遇在先，加上他僅與女子交往約1個多月，未逾越男女交往分際，一審認有侵權，判賠20萬元，二審認賠10萬合理，全案確定。

判決指出，林姓人夫已婚20多年，育有三子，但妻子指控他在2022年初與另名女子交往，還在社群軟體臉書內設立相簿，以小三名字取名「○○來遲」，相簿內有林與小三的親密合影、影片，還有親密的文字註記，包括「刺了你的英文名字和生日一輩子黏著你」、「心心相印」、「很愛你」、「未來每一步讓我們去面對」、「永遠在一起」等語，林妻以侵害配偶權為由提告，向林男求償100萬元。

不過林男否認有侵權行為，辯稱與妻子已在2022年3月間離婚，僅與女子交往約1個多月，尚未未逾越一般社會通念所能容忍之範圍，非屬情節重大，另外妻子早有外遇男子的行為，也侵害他的配偶權，請求駁回妻子訴求。

一審審酌，林男的行為已逾越一般男女正常交往關係的分際與界限，非社會一般通念所能容忍範圍，構成不法侵害妻子配偶關係的身分法益，依照雙方資力、職業等情狀後，認為林需賠20萬元的精神撫慰金。

林男不服上訴台中高分院，二審仍維持一審認定，認為林的行為有侵害配偶權，但審酌雙方資力等情狀後，認為判賠10萬元合理，全案確定。

台中市林姓人夫外遇小三，台中高分院判林得賠妻子10萬元，全案確定。圖／AI生成
台中市林姓人夫外遇小三，台中高分院判林得賠妻子10萬元，全案確定。圖／AI生成

名字 小三 配偶

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