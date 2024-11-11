宜專勤隊員涉貪檢舉獎金遭押 移民署祭「停職處分」

移民署宜蘭縣專勤隊員日前遭控涉嫌貪汙，檢調11月8日突襲搜索並約談鐘姓分隊長、吳姓科員、許姓科員、潘姓通譯及其陳姓丈夫等5人，訊後聲押鐘男、陳男獲准，2名科員10萬元交保、潘女3萬5000元交保，移民署今午聲明，全力配合檢調偵辦，即起對涉案遭收押人員停職處分。

據悉，鐘男在宜蘭縣專勤隊任職多年，日前卻遭舉報，涉嫌以人頭報案，詐領查緝失聯移工每案5000元的查緝獎金。

宜蘭地檢署與宜蘭縣調查站11月8日突襲搜索鐘男等人住處及辦公處所，帶回鐘男等5人訊問，訊後向法院聲請羈押，法院審理後依偽造文書、圖利等罪嫌裁定鐘男、陳男羈押禁見，吳姓、許姓科員10萬元交保、潘女3萬5000元交保。