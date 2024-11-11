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宜專勤隊員涉貪檢舉獎金遭押 移民署祭「停職處分」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

移民署宜蘭縣專勤隊員日前遭控涉嫌貪汙，檢調11月8日突襲搜索並約談鐘姓分隊長、吳姓科員、許姓科員、潘姓通譯及其陳姓丈夫等5人，訊後聲押鐘男、陳男獲准，2名科員10萬元交保、潘女3萬5000元交保，移民署今午聲明，全力配合檢調偵辦，即起對涉案遭收押人員停職處分。

據悉，鐘男在宜蘭縣專勤隊任職多年，日前卻遭舉報，涉嫌以人頭報案，詐領查緝失聯移工每案5000元的查緝獎金。

宜蘭地檢署與宜蘭縣調查站11月8日突襲搜索鐘男等人住處及辦公處所，帶回鐘男等5人訊問，訊後向法院聲請羈押，法院審理後依偽造文書、圖利等罪嫌裁定鐘男、陳男羈押禁見，吳姓、許姓科員10萬元交保、潘女3萬5000元交保。

移民署今午發布新聞稿表示，強調重視風紀法治，將全力配合檢調偵辦，即起對涉案遭羈押的鐘男停職處分，後續也將視審理情形追究相關人員行政違失責任，檢討相關人員考監不周責任，絕不寬貸，貫徹風紀要求。

移民署。記者翁至成／翻攝
移民署。記者翁至成／翻攝

宜蘭 移民署

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