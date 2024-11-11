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桃園肉商涉詐吸金數十億「交保後神隱」 桃檢發布通緝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名林姓肉商遭爆涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，因周轉不靈突然跑路，全台受害人上百名；投資者集結提告林男並掌握其行蹤，卻傳出在檢方聲押後法院裁定20萬元交保，林男獲釋後再度消失，讓受害人痛批法官縱放詐欺犯，而稍早檢方發布通緝了。

桃園地檢署指出，檢察官於今年9月26日簽發拘票並先行限制林姓被告出海出境，隔日被告到案經檢察官訊問後，同日以被告涉犯銀行法等罪嫌，向桃園地院聲請羈押禁見，經法院審理認為「依卷內證據資料足認被告犯行重大」，惟難認有羈押必要，裁定新台幣20萬元具保。

檢方表示，因此案涉及金額龐大，被害人數持續清查中，檢察官於獲悉裁定結果後，旋即於10月1日提起抗告，並經高等法院撤銷原裁定發回桃園地院重新審理，被告經桃園地院傳拘未到。桃園地檢署今日主動向警方取得拘提被告未著等資料後即發布通緝。

桃園一名林姓肉商遭爆涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，因周轉不靈突然跑路，全台受害人上百名，稍早檢方發布通緝。記者周嘉茹／攝影
桃園一名林姓肉商遭爆涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，因周轉不靈突然跑路，全台受害人上百名，稍早檢方發布通緝。記者周嘉茹／攝影

桃園地院 檢察官 通緝

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