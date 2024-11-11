台中環保蟑螂租廠房非法堆置廢棄物 房東清運花2300萬

台中市王姓業者為處理公司堆置的大量事業廢棄物，找來人頭在烏日等地，租賃4間廠房，還找來領有合法清運許可證的業者，將事業廢棄物堆置在廠房內，台中檢警在去年5月、7日搜索，聲押王姓業者等2人獲准，4處遭非法堆積廢棄物的房東，已有三處清運，費用達2300萬元，檢方近日偵結依廢清法起訴9人、1公司法人。

台中地檢署檢察官陳祥薇在去年5月、7月間，指揮保七總隊第三大隊、台中市環保局等單位發動搜索，破獲王姓業者「假承租真堆置」案件，帶回涉案王姓業者等涉案9人，近日依違反廢清法偵結起訴。

檢警調查，王姓業者為為處理該公司堆置的大量事業廢棄物，今年初找來人頭向不知情地主，在烏日、霧峰、后里等地承租4間廠房，除王自行清運廢棄物外，還委託領有合法清除許可證的豐揚環保公司陸姓業者（45歲）等3人，以合法掩護非法方式，清運廢棄物在承租的廠房內。

王等人一共清運了80趟次到涉案廠房內，非法堆積高達2500公噸的事業廢棄物，王等兩名涉案人在搜索後，遭檢方聲押獲准，近日依廢清法起訴涉案10人（9名自然人、1公司法人）。

台中市環保局表示，針對涉案4處廠房，已由土地所有人，自行提出清理計畫書先行清理，以求回復原廠房狀態，停止財產持續損失，其中3處場址清理費用共計2300萬元，分別為1000萬、800萬及500萬，目前尚有1處場址清理中。