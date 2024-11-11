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毆打妻子至吐血...養育子女如役牛馬！男子家暴嚴重 法院駁回扶養聲請

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

69歲男子離婚前長期對妻子及3名兒女家暴，曾將妻子打到吐血，甚至將外遇對象帶回家，兒女也常無故遭痛毆、搧耳光，情緒不好時半夜還會叫醒孩子站床邊訓話；男子如今生活困窘，向新竹地方法院聲請要求子女負起扶養責任，審理時法官認為他「養育子女如役牛馬」，駁回聲請，並免除子女扶養義務。

男子原先從事水電，已與妻子離婚近30年，13年婚姻期間都是妻子照顧兒女，卻經常對妻子、兒女家暴，離婚後也對子女撫養不聞不問；他離婚後因車禍受傷，領有極重度身心障礙證明，目前租屋寄居，每月領敬老福利津貼3000元，去年沒有收入，僅有3輛殘值為0的車子，名下也無財產。

法官審理時，前妻及兒女出庭，3名兒女證述自幼目睹母親屢遭父親嚴重家暴，經常遍體鱗傷，他們深受身體傷害或精神壓力創傷，目前仍有人在身心科就診。父母離異後，兒女都與母親一同生活，父親不曾探視關心或給付任何扶養費用，未盡到任何扶養照顧義務，3人都是由母親獨自扶養成長。

前妻證稱經常被丈夫毆打，其中兩次最嚴重，一次在工地被丈夫拿鐵椅打，她開車躲進汽車旅館，下車後已無法走路，是用爬的進去；另一次丈夫因外遇等問題，又動手毆她，將她從客廳拖至地下室，又拖到一樓毆打，因無法再忍受前夫家暴，又擔心子女安危，趁機先將3名子女戶籍遷回台北娘家，後來與丈夫協議離婚。

法官認為男子對3名子女自幼施以不同程度的精神或身體侵害，養育子女如役牛馬，戕害未成年人身心健全發展，已達情節重大程度。離婚後至3名子女成年前，男子未曾關心探視，也未曾負擔任何扶養費用，男子對子女3人未善盡扶養之責，情節重大，雙方長年幾無任何聯繫，情感疏離，3名子女如果仍應負擔男子扶養義務，衡諸一般社會生活經驗，顯然不公平。

69歲男子長期家暴妻子及3名兒女，未善盡養育之責，如今生活困窘 向法院聲請要求兒女負起扶養責任，被法院駁回。聯合報資料照
69歲男子長期家暴妻子及3名兒女，未善盡養育之責，如今生活困窘 向法院聲請要求兒女負起扶養責任，被法院駁回。聯合報資料照

子女 家暴 離婚

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