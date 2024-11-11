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詐團5富少豪車被法拍 雄檢林志玲驚喜現身競標變超嗨

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄地檢主偵破男子洪碩甫、陳冠羽等「富二代」死黨為首的詐團，上周將洪男等21人起訴，檢警查扣洪男等人坐擁的麥拉倫、保時捷BMW等名車，今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車，有利未來被害人求償。

這群「富二代」詐團幾名首謀都是私立名校的死黨，身為金主的洪碩甫家族經營建材，股東陳冠羽家中做營造，另名成員陳翊愷家母為肉品大盤商、馬佳毓父親則為前恆春鎮代會主席，負責諮詢的「軍師」陳逸軒出身法律世家，5名重要成員均為高中同窗。

高雄檢警去年偵辦車手集團，向上溯源後瓦解洪碩甫等「富二代」死黨為首的詐團，查扣不動產2處（價值約7千萬元）、證券約200萬元、280萬餘元現金、344顆泰達幣及麥拉倫、保時捷、BMW等名車，並偵結對涉案21人起訴。

承辦檢察官許萃華申請變價拍賣，今上午11時許，在行政執行署高雄分署拍賣，起初由行政執行官負責拍賣，但競價意願不高，後來請出許萃華主持，隨即台下車商、車友競爭踴躍，在許萃華鼓勵下，紛紛抬價競標，最後保時捷Macan、BMW X6等豪華休旅車，各以300萬元成功落槌。

保時捷Macan由一名吳姓車友購入，他手上戴著理查德米勒千萬名表，砸300萬元購入名車直呼「划算」。他說，Macan現在都要等車，這輛算滿配，且顧得還不錯，算是撿到便宜。

另一輛麥拉倫570S跑車，則從50萬開始喊起，一路追價至350萬元，但因未達底價，競拍尾聲時有意出價者陸續收手，最終流標收場。

從台中南下競拍的車商指出，麥拉倫雖然內外裝新穎，算顧得很好，但車牌被扣至明年9月，買來得放1年才能上路，雖然入手轉賣的利潤高，但扣牌等於資金要被卡一年，買了並不划算。

今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
雄檢查扣麥拉倫、保時捷、BMW等名車，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車，麥拉倫因未達底價流標，預估擇日重新拍賣。記者張議晨／攝影
雄檢查扣麥拉倫、保時捷、BMW等名車，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車，麥拉倫因未達底價流標，預估擇日重新拍賣。記者張議晨／攝影
今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
今由有「雄檢林志玲」之稱的主辦檢察官許萃華主持拍賣，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
雄檢查扣麥拉倫、保時捷、BMW等名車，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影
雄檢查扣麥拉倫、保時捷、BMW等名車，成功以各300萬賣出保時捷、BMW豪華休旅車。記者張議晨／攝影

BMW 保時捷 富二代

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