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曹興誠被列為「台獨頑固份子」 今自訴國台辦犯恐嚇罪
大陸國台辦發言人陳斌華日前將聯電前董事長曹興誠列為「台獨頑固份子」，曹今天上午舉行記者會，之後委託律師鄭文龍到台北地院遞狀自訴陳斌華、國台辦主任宋濤犯刑法恐嚇危害安全罪。
中共今年6月公布「懲獨」司法文件，陳斌華上月14日表示要對民進黨立委沈伯洋、曹興誠實施懲戒，並且禁止沈、曹及家屬進入中國大陸及港澳。
曹興誠今上午與台灣公民人權聯盟召開「用台灣的法治與文明，反擊中國的獨裁與流氓」記者會，會後委託律師鄭文龍、劉繼蔚、黃思維自訴陳斌華、宋濤。
曹興誠自訴表示，陳斌華於網站上指他「分裂國家」、「煽動分裂國家」，他在台北市大安區上網見聞恐嚇的言論，心生畏怖；曹自訴說，陳斌華是國台辦發言人，與宋濤顯然具有組織上指揮、監督與分工的共犯關係，也對宋濤提告。
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