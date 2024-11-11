快訊

柯文哲未來由「重金庭」審理 法官查金流功力深、裁判品質高

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

聽新聞
0:00 / 0:00

曹興誠被列為「台獨頑固份子」 今自訴國台辦犯恐嚇罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

大陸國台辦發言人陳斌華日前將聯電前董事長曹興誠列為「台獨頑固份子」，曹今天上午舉行記者會，之後委託律師鄭文龍到台北地院遞狀自訴陳斌華、國台辦主任宋濤犯刑法恐嚇危害安全罪。

中共今年6月公布「懲獨」司法文件，陳斌華上月14日表示要對民進黨立委沈伯洋、曹興誠實施懲戒，並且禁止沈、曹及家屬進入中國大陸及港澳。

曹興誠今上午與台灣公民人權聯盟召開「用台灣的法治與文明，反擊中國的獨裁與流氓」記者會，會後委託律師鄭文龍、劉繼蔚、黃思維自訴陳斌華、宋濤。

曹興誠自訴表示，陳斌華於網站上指他「分裂國家」、「煽動分裂國家」，他在台北市大安區上網見聞恐嚇的言論，心生畏怖；曹自訴說，陳斌華是國台辦發言人，與宋濤顯然具有組織上指揮、監督與分工的共犯關係，也對宋濤提告。

被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（中）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（中）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。記者邱德祥／攝影
律師鄭文龍今為曹興誠遞狀自訴國台辦官員。記者王聖藜/攝影
律師鄭文龍今為曹興誠遞狀自訴國台辦官員。記者王聖藜/攝影

宋濤 曹興誠 陳斌華

延伸閱讀

曹興誠控國台辦涉恐嚇危害罪　今提告宋濤、陳斌華反制

影／被中國大陸列為台獨頑固分子 曹興誠告中國國台辦主任宋濤

劉兆玄率文化界人士赴北京 國台辦主任宋濤：弘揚中華文化

懲戒沈伯洋、曹興誠後 國台辦：已收到數百條舉報線索

相關新聞

LINE截圖紛爭 王定宇今委託律師至南檢、北檢控告葛斯齊

狗仔葛斯齊近日爆料，民進黨立委王定宇曾帶著非老婆的女子見前總統蔡英文，更出示疑似王定宇傳訊「我想要妳」的對話截圖。王定宇...

桃園肉商涉詐吸金數十億 20萬交保後神隱…受害人批法官縱放

桃園一名林姓肉商遭爆涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，因周轉不靈突然跑路，全台受害人上百名；投資者集結提告林...

有罪！國民黨中常委邱素蘭誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 判4月定讞

國民黨中常委、會計師邱素蘭誣指同黨前立委羅淑蕾侵吞會計師公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500萬元，涉業務侵占、背信等...

爸見孩躺地被鄰桌母女嫌棄...罵幹比中指被告 法官判無罪：理應寬容

張姓男子帶小孩到早餐店吃早餐，發現鄰桌客人斜眼看他的小孩躺在地上，還挪動椅墊拉開距離，怪對方沒有童年，還說出「幹、操」並...

台中環保蟑螂租廠房非法堆置廢棄物 房東清運花2300萬

台中市王姓業者為處理公司堆置的大量事業廢棄物，找來人頭在烏日等地，租賃4間廠房，還找來領有合法清運許可證的業者，將事業廢...

毆打妻子至吐血...養育子女如役牛馬！男子家暴嚴重 法院駁回扶養聲請

69歲男子離婚前長期對妻子及3名兒女家暴，曾將妻子打到吐血，甚至將外遇對象帶回家，兒女也常無故遭痛毆、搧耳光，情緒不好時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。