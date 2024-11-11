曹興誠被列為「台獨頑固份子」 今自訴國台辦犯恐嚇罪

大陸國台辦發言人陳斌華日前將聯電前董事長曹興誠列為「台獨頑固份子」，曹今天上午舉行記者會，之後委託律師鄭文龍到台北地院遞狀自訴陳斌華、國台辦主任宋濤犯刑法恐嚇危害安全罪。

中共今年6月公布「懲獨」司法文件，陳斌華上月14日表示要對民進黨立委沈伯洋、曹興誠實施懲戒，並且禁止沈、曹及家屬進入中國大陸及港澳。

曹興誠今上午與台灣公民人權聯盟召開「用台灣的法治與文明，反擊中國的獨裁與流氓」記者會，會後委託律師鄭文龍、劉繼蔚、黃思維自訴陳斌華、宋濤。