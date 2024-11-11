LINE截圖紛爭 王定宇今委託律師至南檢、北檢控告葛斯齊
狗仔葛斯齊近日爆料，民進黨立委王定宇曾帶著非老婆的女子見前總統蔡英文，更出示疑似王定宇傳訊「我想要妳」的對話截圖。王定宇以截圖鐵定造假回應，今天並委由律師江信賢到台南地檢署控告葛斯齊涉及加重誹謗，同時向台北地檢署遞告訴狀。
葛斯齊曾指出，王定宇在今年7月18日晚上11點，傳訊「我想要妳」，認為這已經超過普通友誼的界線，且又在深夜發的，要王定宇好好解釋清楚。網友到王定宇的臉書粉專洗版，留言「王董，請問今天想要誰」、「定宇兄，我想要你」等，更有人問「我想要妳」是什麼意思？王定宇臉書回應網友，「去法院的意思」，也透露目前的處理進度「已經在提出刑事告訴了」。
據了解，王定宇認為葛斯齊涉及妨害他的名譽，今天上午委由律師江信賢到台南地檢署提告。江信賢說，葛斯齊偽造相關LINE截圖及文字內容，王定宇委託他控告葛斯齊涉及加重誹謗，並同步向台北地檢署遞告訴狀控告葛斯齊。
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