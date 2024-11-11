LINE截圖紛爭 王定宇今委託律師至南檢、北檢控告葛斯齊

狗仔葛斯齊近日爆料，民進黨立委王定宇曾帶著非老婆的女子見前總統蔡英文，更出示疑似王定宇傳訊「我想要妳」的對話截圖。王定宇以截圖鐵定造假回應，今天並委由律師江信賢到台南地檢署控告葛斯齊涉及加重誹謗，同時向台北地檢署遞告訴狀。

葛斯齊曾指出，王定宇在今年7月18日晚上11點，傳訊「我想要妳」，認為這已經超過普通友誼的界線，且又在深夜發的，要王定宇好好解釋清楚。網友到王定宇的臉書粉專洗版，留言「王董，請問今天想要誰」、「定宇兄，我想要你」等，更有人問「我想要妳」是什麼意思？王定宇臉書回應網友，「去法院的意思」，也透露目前的處理進度「已經在提出刑事告訴了」。