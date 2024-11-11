微型電動二輪車將全面掛牌 南市近2年來違規酒駕最多

自今年11月30日起，微型電動二輪車全面掛牌將上路。台南市交通大隊今天統計，從2022年11月30日起至今年10底，台南市取締微電車取締件數以為酒後駕車1145件最多、其次是未戴安全帽777件、第三是不依規定停車405件，警方提醒用路人應切實遵守交通規則，保障行車安全。

據了解，自2022年11月30日起，舊稱為電動自行車的「微型電動二輪車」政府正式納管，並規定應於今年11月29日前完成掛牌、投保強制險才可以騎乘。因應掛牌上路期限將屆，台南市警交通警察大隊執法組警務員吳孟勳，前往古都廣播電台宣導，讓聽眾了解相關規定。

交通警察大隊針對今年11月30日後未依規定領用牌照騎乘微型電動二輪車，處1200元以上3600元以下罰鍰規定，提醒家中有使用微型電動二輪車民眾應盡速辦理領牌手續避免受罰。警方統計修法至今，台南市有關微型電動二輪車常見取締項目件數最多前5項，分別為酒後駕車1145件、未戴安全帽777件、不依規定停車405件、不依號誌指示403件及乘坐人數超過規定數額256件。

交通警察大隊長洪國哲表示，將持續利用社區樂齡據點、各級學校、工業區及公司行號等各項集會場合，針對微型電動二輪車掛牌及相關規範宣導，以確保用路人符合法規上路及維護交通安全。

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