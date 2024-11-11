桃園肉商涉詐吸金數十億 20萬交保後神隱…受害人批法官縱放

桃園一名林姓肉商遭爆涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，因周轉不靈突然跑路，全台受害人上百名；投資者集結提告林男並掌握其行蹤，卻傳出在檢方聲押後法院裁定20萬元交保，林男獲釋後再度消失，讓受害人痛批法官縱放詐欺犯。對此桃園地院表示程序無不合，現正辦理裁定沒收保證金程序。

據了解，林姓男子從事冷凍肉品業，不少投資者經介紹得知林男獲利狀況很不錯，每批產品的利潤都相當驚人，工廠也很有規模，因此與其聯絡；林男自稱做現金生意，並向投資者承諾固定每個月可結算一次分紅，林男為了讓投資者放心，還直接開本票作為抵押，並簽署借貸契約書，宣稱這樣更有保障。

然而起初獲利相當穩定，大家紛紛投入更多資金，未料今年7、8月時林男拖欠2個月分紅，他稱因為中秋節快到了，市場需求量大增，需要大筆現金周轉才會延後發放，有鑑於先前都相當穩定，因此投資者沒想太多，有些人甚至加碼投資紅蔥頭，卻在9月中旬得知林男跑路失聯。

對此有投資者跑到林男的工廠，卻驚見現場聚集數十人也受害，全是要來找林男，大家集結力量向檢警報案並利用人脈找到林男，他卻拿出當時開立的本票及借貸契約，稱與受害人間僅是民事債務糾紛，否認有任何詐欺意圖；檢方聲押後法官裁定20萬元交保，林男獲釋後再度消失，讓受害人痛批法院縱放詐欺犯。

對此桃園地院表示，今年9月28日檢察官以被告涉犯詐欺取財罪嫌聲請羈押，經法官訊問被告並詳閱卷證，認為卷證資料尚不足確認檢察官羈押聲請書所載的犯罪事實，故無羈押必要，命以20萬元交保，並限制住居。

檢察官抗告後，高等法院於10月11日以桃院就無羈押必要部分，說明不夠妥適，故撤銷裁定發回，桃園地院於10月14日傳喚林姓被告，但被告未到庭，經法院拘提亦未獲，現正辦理裁定沒收保證金程序。

桃院強調，檢察官就偵查中案件聲請羈押，法官基於審判獨立原則，判斷卷證資料尚不足認定檢察官聲請羈押所指犯罪事實。雖經高院撤銷發回，但院方旋即依法傳拘，程序亦無不合，尚無縱放人犯疑義。