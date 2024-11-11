台南健康路4大路口增左轉車道 用路人反映兩極

為改善左轉易阻擋直行車流問題，台南市交通局辦理「南區健康路一段及二段大同路至中華西路路口及道路改善工程」，在4處路口附加左轉車道並新增左轉保護時相，今正式啟用，提升健康路段行車效率，不過用路人反應卻兩極化。

交通局表示，健康路一、二段整體優化工作為2022年完成整體路廊規畫後，由工務局申請中央補助工程經費接續辦理，預計將有11處路口會有左轉附加車道，第一階段針對中華西路口、文南路口、金華路口及夏林路口等4處，將原2車道路型透過分隔島改善偏移、車道寬度縮減及調整路肩空間使用等方式，新增附加左轉車道及左轉保護時相。

交通局也說明，增設左轉車道及左轉保護時相後，除可改善左轉車阻擋直行車問題外，減少左轉車輛與對向直行車輛交織、及行人車輛間相互干擾等情形，此外，上述路口也新增行人庇護島、行穿線退縮、行人號誌等友善行人措施，符合人本交通精神。

針對健康路增設左轉車道，用路人反映卻兩極化，不少用路人認為，「台南的交通總算有在進步，不用再被左轉車堵住了」；但也有民眾認為，「道路沒有變寬，增設左轉車道，恐讓機車車道被擠壓」。另外，有市民提醒，「近期很多地方增設庇護島，開車的真的要注意一下，小心撞上去」。