聽新聞
0:00 / 0:00
台南健康路4大路口增左轉車道 用路人反映兩極
為改善左轉易阻擋直行車流問題，台南市交通局辦理「南區健康路一段及二段大同路至中華西路路口及道路改善工程」，在4處路口附加左轉車道並新增左轉保護時相，今正式啟用，提升健康路段行車效率，不過用路人反應卻兩極化。
交通局表示，健康路一、二段整體優化工作為2022年完成整體路廊規畫後，由工務局申請中央補助工程經費接續辦理，預計將有11處路口會有左轉附加車道，第一階段針對中華西路口、文南路口、金華路口及夏林路口等4處，將原2車道路型透過分隔島改善偏移、車道寬度縮減及調整路肩空間使用等方式，新增附加左轉車道及左轉保護時相。
交通局也說明，增設左轉車道及左轉保護時相後，除可改善左轉車阻擋直行車問題外，減少左轉車輛與對向直行車輛交織、及行人車輛間相互干擾等情形，此外，上述路口也新增行人庇護島、行穿線退縮、行人號誌等友善行人措施，符合人本交通精神。
針對健康路增設左轉車道，用路人反映卻兩極化，不少用路人認為，「台南的交通總算有在進步，不用再被左轉車堵住了」；但也有民眾認為，「道路沒有變寬，增設左轉車道，恐讓機車車道被擠壓」。另外，有市民提醒，「近期很多地方增設庇護島，開車的真的要注意一下，小心撞上去」。
交通局指出，目前優化路段若未增設左轉車道，主要因路口屬單向有左轉需求的T字路型路口，另外後續也會全面檢視前後路口號誌秒數及秒差等設定，依據前後路口車流續進需要採取適時阻斷車流方式，讓無左轉車道的路口仍可保有機會左轉的通行時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言