快訊

立院財委會再爆肢體衝突！朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

可能入監！誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 國民黨中常委邱素蘭判4月定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

台南健康路4大路口增左轉車道 用路人反映兩極

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

為改善左轉易阻擋直行車流問題，台南市交通局辦理「南區健康路一段及二段大同路至中華西路路口及道路改善工程」，在4處路口附加左轉車道並新增左轉保護時相，今正式啟用，提升健康路段行車效率，不過用路人反應卻兩極化。

交通局表示，健康路一、二段整體優化工作為2022年完成整體路廊規畫後，由工務局申請中央補助工程經費接續辦理，預計將有11處路口會有左轉附加車道，第一階段針對中華西路口、文南路口、金華路口及夏林路口等4處，將原2車道路型透過分隔島改善偏移、車道寬度縮減及調整路肩空間使用等方式，新增附加左轉車道及左轉保護時相。

交通局也說明，增設左轉車道及左轉保護時相後，除可改善左轉車阻擋直行車問題外，減少左轉車輛與對向直行車輛交織、及行人車輛間相互干擾等情形，此外，上述路口也新增行人庇護島、行穿線退縮、行人號誌等友善行人措施，符合人本交通精神。

針對健康路增設左轉車道，用路人反映卻兩極化，不少用路人認為，「台南的交通總算有在進步，不用再被左轉車堵住了」；但也有民眾認為，「道路沒有變寬，增設左轉車道，恐讓機車車道被擠壓」。另外，有市民提醒，「近期很多地方增設庇護島，開車的真的要注意一下，小心撞上去」。

交通局指出，目前優化路段若未增設左轉車道，主要因路口屬單向有左轉需求的T字路型路口，另外後續也會全面檢視前後路口號誌秒數及秒差等設定，依據前後路口車流續進需要採取適時阻斷車流方式，讓無左轉車道的路口仍可保有機會左轉的通行時間。

台南市交通局辦理「南區健康路一段及二段大同路至中華西路路口及道路改善工程」，在4處大路口附加左轉車道並新增左轉保護時相，今啟用，提升健康路段行車效率。圖／南市交通局提供
台南市交通局辦理「南區健康路一段及二段大同路至中華西路路口及道路改善工程」，在4處大路口附加左轉車道並新增左轉保護時相，今啟用，提升健康路段行車效率。圖／南市交通局提供
為改善左轉易阻擋直行車流問題，台南市交通局在南區4處大路口附加左轉車道並新增左轉保護時相，今啟用。圖／南市交通局提供
為改善左轉易阻擋直行車流問題，台南市交通局在南區4處大路口附加左轉車道並新增左轉保護時相，今啟用。圖／南市交通局提供

行人 車道

延伸閱讀

台中賓士女自撞庇護島...建設局：下周進場施工加強

看不見的安全守護者 標線與道路改造的幕後英雄

標線型人行道禁停車 台中大執法最高開罰1200元

獨／高雄義享天地塞車夢靨有解 車主不再「被軟禁」原因曝

相關新聞

LINE截圖紛爭 王定宇今委託律師至南檢、北檢控告葛斯齊

狗仔葛斯齊近日爆料，民進黨立委王定宇曾帶著非老婆的女子見前總統蔡英文，更出示疑似王定宇傳訊「我想要妳」的對話截圖。王定宇...

桃園肉商涉詐吸金數十億 20萬交保後神隱…受害人批法官縱放

桃園一名林姓肉商遭爆涉嫌以虛構的營業項目招攬投資，不法吸金數十億，因周轉不靈突然跑路，全台受害人上百名；投資者集結提告林...

有罪！國民黨中常委邱素蘭誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 判4月定讞

國民黨中常委、會計師邱素蘭誣指同黨前立委羅淑蕾侵吞會計師公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500萬元，涉業務侵占、背信等...

爸見孩躺地被鄰桌母女嫌棄...罵幹比中指被告 法官判無罪：理應寬容

張姓男子帶小孩到早餐店吃早餐，發現鄰桌客人斜眼看他的小孩躺在地上，還挪動椅墊拉開距離，怪對方沒有童年，還說出「幹、操」並...

微型電動二輪車將全面掛牌 南市近2年來違規酒駕最多

自今年11月30日起，微型電動二輪車全面掛牌將上路。台南市交通大隊今天統計，從2022年11月30日起至今年10底，台南...

竹科大廠環安人員空汙排放數據造假 檢方依空汙法起訴

新竹科學園區一家科技公司涉嫌從2020年至去年3月將空汙排放數據造假，利用數據模擬功能或手動將監測值調為合法範圍，汙染物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。