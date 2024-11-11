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惡劣情侶報復用這招...害378人疲於奔命跑法院 南檢起訴

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一對陳姓情侶為報復與他們有債務或糾紛的人，竟然涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人次及偽造不實債權文件向民事法院聲請支付命令46件，案經台南地檢署偵查近4個月，今天偵結依誣告等罪嫌起訴2人。檢察官並以2人濫用有限司法資源，使被冒名申告者疲於奔命，又誣指他人犯罪，2人到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

南檢指出，此緣起於福建連江地檢署主任檢察官受理陳姓男子（42歲）和他同姓女友（33歲）今年7月提出的告訴狀時，發覺有冒名申告及誣告情事，進一步查出二人還以相同手法，向全台各地19個地檢署冒名申告。案經向高檢署陳報後，7月12日舉行專案會議，協調各地檢署調查相關案件，協助分配各地檢署訊問轄區內被冒名申告的被害人後，再提供彙整資料給南檢參考。

檢方指控，陳姓情侶於2023年、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共 46 件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全國各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共 146 案，導致共378 人次遭誣告，因認2人涉犯誣告、偽造印章、印文、行使偽造私文書、行使偽造準私文書、詐欺取財及違反個人資料保護法、律師法無律師執照，意圖營利而辦理訴訟事件等罪嫌，依法提起公訴。

檢察官審酌，2人與他人發生債務糾紛等細故，不思以合法方式溝通，無視法律規定，偽造債權契約濫行反覆聲請支付命令，對法院施用詐術，相對人如不察，即可以極低代價獲得高額支付命令執行名義財產上利益，且相對人縱使欲救濟，也將耗費極大成本及訴訟資源；另2人大量偽造證據、告訴狀，向全國各地檢署誣告，濫用司法資源。

南檢指出，陳姓情侶迄今仍被羈押，無律師身分卻用律師名義具狀；誣告被害人妨害性自主造成被誣告者遭婦幼警察調查，還偽造

法院書記官印章，並使被冒名申告者疲於奔命，又誣指他人犯罪，行徑至為惡劣，被告2人到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

台南市一對陳姓情侶，為報復與他們有債務或糾紛的人，竟然涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人及偽造不實債權文件向民事法院聲請支付命令46件，案經台南地檢署偵查終結，今天依誣告等罪嫌起訴2人。圖／本報資料照
台南市一對陳姓情侶，為報復與他們有債務或糾紛的人，竟然涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人及偽造不實債權文件向民事法院聲請支付命令46件，案經台南地檢署偵查終結，今天依誣告等罪嫌起訴2人。圖／本報資料照

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