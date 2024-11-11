爸見孩躺地被鄰桌母女嫌棄...罵幹比中指被告 法官判無罪：理應寬容

張姓男子帶小孩到早餐店吃早餐，發現鄰桌客人斜眼看他的小孩躺在地上，還挪動椅墊拉開距離，怪對方沒有童年，還說出「幹、操」並比中指挨告。法官審理後，認為雙方並非無端爭吵，不能僅就短暫言語攻擊，逕以公然侮辱罪責相繩，判決無罪。全案可上訴。

檢察官起訴張男涉犯公然侮辱罪，犯罪情節是張男和妻子及3個小孩在早餐店用餐時，其中1名小孩躺在地上踢腳，引起坐在鄰桌的母女注意，兩人看了小孩一眼又挪動位置。張男對母女的行為感到不悅，對鄰桌的女兒說出「妳沒童年」、「就不要生小孩」等話，後來還說出「操」、「幹」、「四眼田雞」等字句，並對她比「中指」手勢，涉嫌在公共場所辱罵告訴人，損害告訴人名譽。

張男在檢察官偵訊時，坦承有說「妳沒有童年嗎？」「四眼田雞」、「幹」等話，並邊比中指邊說「操」，但辯稱因為告訴人的母親先用斜眼及不屑的眼神，看他正在吵鬧的孩子，並經過他們桌邊時做了很大的動作，才與這對母女爭吵，他說出「幹」、「操」及比中指，都是在發洩情緒，並非針對告訴人，他當時沒有辱罵告訴人的意思。

法官審理後指出，告訴人於警詢時證稱，案發日張男的小孩走到她的媽媽身後，躺在地板踢腳，她只是看小孩一眼，她的媽媽把坐墊往前移，張男就開始罵「你沒童年」、「就不要生小孩」，離開前又對她罵「操」、「四眼田雞」，並比中指，可見張男口出惡言動機，是因母女先特別對正在吵鬧的孩子有所注視，並對坐墊往前拉動反應心生不滿，才說出「你沒童年」、「四眼田雞」、「幹」、「操」等話並比中指表示不滿。

法官認為，告訴人和媽媽對小孩在身後吵鬧予以注目，並挪動、拉抬椅子等特別舉動，確有可能導致張男判斷母女對他的小孩有嫌棄、蔑視負面意涵，進而基於防禦、反擊目的出言攻擊。兩造衝突並非被告無端開啟爭吵，依憲法法庭判決意旨，告訴人理應寬容忍此等回應言論。

法官說，「操」、「幹」等單詞，固有貶損他人評價意味，但也有人用為口頭禪，以加強語氣，帶有抒發個人情緒用意。張男辯稱發洩情緒並非無理。

再以第三人角度來說，若見張男用不雅言語及動作對待他人，多會萌生張男修養不足、用詞粗鄙負面觀感，不會認為他人名譽有應非難之處，甚至認為他人遭辱罵值得同情、甚為無辜，社會名譽是否因此遭貶損大有疑問。