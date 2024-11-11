男大生借帳號卻私自花遊戲幣換道具 被告上法院判拘役

曾姓男大學生借用網友帳號玩手遊，發現帳號內累積不少遊戲幣，他逕自花遊戲幣與自己帳號交易道具，事後遊戲公司以郵件方式告知網友，網友發現價值新台幣4000元的遊戲幣遭花用，因而報警。嘉義地院簡易判決曾男犯妨害電腦使用罪判拘役40日，得易科罰金。可上訴。

判決書表示，曾男與林男因玩「彈彈堂」手機遊戲而結識。今年6月1日以社群軟體聯繫林男欲借用帳號及密碼打副本，林男告知帳號、密碼。曾男在未得林男同意，接續於同年6月3日、4日，操作林男帳號，將林男價值約新台幣4000元的遊戲幣與自己帳號內的「大喇叭」、「青龍石4級」等道具交易。事後林男收到遊戲公司寄發郵件而發現報警。