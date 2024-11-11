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倒車撞倒Gogoro「沒感覺」否認肇逃 法官撤罰：確實可能不知

聯合報／ 記者牟玉珮／台中即時報導

台中市陳姓女駕駛去年底路邊倒車時不慎撞倒鄰居的Gogoro機車，因沒停留現場處理逕自離去涉肇事逃逸，被開罰3千、吊照1個月、參加安全講習；她不服，辯稱當時渾然未覺，提起訴訟。法官仔細勘驗監視器畫面，認為她慢速倒車，確實可能不知擦撞後方機車，由於沒法完全確信她明知肇事而故意逃逸，撤銷原處分不罰。此案仍可上訴。

判決書指出，陳姓女駕駛將車停在家附近路旁，去年12月12日下午2點多倒車開駛離時，撞倒右後方的Gogoro電動機車後離去。她的鄰居發現愛車倒地，調出監視器影像後報警處理。警方依她觸犯道路交通管理處罰條例第61條第1項等規定，「駕車肇事無人傷亡，而未依規定處置逃逸」，開單告發。

案經台中市交通事件裁決處，裁處3千罰鍰、吊扣駕照1個月，還要參加道路交通安全講習。她不服，主張當時不知有擦撞後方機車，無故意逃逸，向台中高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷原處分。

法官審理時，仔細勘驗了監視器影像，發現她倒車時，因前方有他車停放，先緩慢後退，當車尾接觸到右後方機車後，機車被推移、旋轉、傾斜再倒地，但她倒車未停止，仍持續緩慢向右後方移動，略停待一旁車輛經過後，前輪打左，先略後退，再往左前方駛入車道內而離開，由於擦撞機車時並非大力撞擊，確有可能未察覺。

法官認為，若已知肇事，應當只會往前行駛，避免再度碰撞後方已倒地機車，但仍略微往後退(未再碰撞機車)，才往左前方行駛，因此可能確實不知發生擦撞，再者，駕駛住在附近，稱也知鄰居安裝監視器，不可能明知肇事仍故意逃逸，審酌肇逃規定，仍要視主觀上有逃避肇事責任的逃逸故意，始得歸責，因此判決撤銷原處分。

台中巿陳姓女駕駛去年底路邊倒車時不慎撞倒鄰居的機車，因沒停留現場處理逕自離去涉肇事逃逸被罰，她不服，辯稱當時渾然未覺，法官認為合理，撤銷原處分。示意圖（與本案無關）／pixabay
台中巿陳姓女駕駛去年底路邊倒車時不慎撞倒鄰居的機車，因沒停留現場處理逕自離去涉肇事逃逸被罰，她不服，辯稱當時渾然未覺，法官認為合理，撤銷原處分。示意圖（與本案無關）／pixabay

台中市 監視器 鄰居

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