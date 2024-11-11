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古巴外海規模6.8強震！老屋崩塌 居民驚逃：畢生經歷最強烈地震

高雄人行道施工 8旬嬤繞道馬路命喪砂石車輪下畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市88歲王姓老婦10月26日下午1點多從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道，遇水公司施工人行道封路，另砂石車清運廢棄物停路邊，被迫走到馬路；沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊，因下肢遭輾不治，事發畫面曝光，令人不忍卒睹。

警方調閱事發地監視器調查，王姓老婦於10月26日下午1點多徒步經過新興區民生一路339巷口，因人行道有自來水公司施工放置三角錐圍起，王婦於是往左繞道，但遇到停在慢車道準備載運因山陀兒颱風吹襲的民宅樹枝等廢棄物，於是被迫走到馬路上。

王婦繞到砂石車前方時，駕駛砂石車的54歲張姓男子突然起步，雖王揮手示意並小跑步，但仍遭砂石車撞擊倒地，後因雙腿下肢遭輾斷，大量出血，經送醫搶救動手術，仍於當晚傷重宣告不治。

肇事的砂石車駕駛張姓男子聲稱，當時因死角視線沒看到人；警方調查，現場自來水公司在人行道施工有放三角錐，另砂石車載運民宅因風災毀損的廢棄物停路邊，但起步未打方向燈，現場也無交管人員，導致老婦被迫繞道，發生死亡事故；警詢後，依過失致死罪嫌將張男函送高雄地檢署偵辦。

警方初步調查砂石車為民宅施工申請核准的工程車載運廢棄物，但違反道路交通管理處罰條例第42條起駛前未使用方向燈，已先開出可處1200至3600元罰單。

自來水公司第七區管理處表示，日前高市新興區民生一路附近發生砂石車輾斃老婦人案，經查該輛砂石車係為載運附近民宅清理之廢棄物，非該公司施工廠商。該處辦理汰換管線工程須於人行道施工，並有申請路權，當日人行道無施工，施工處以交通錐連桿圈圍，並預留騎樓部分供行人通行，並無封路。

市議員湯詠瑜認為，施工範圍若影響到行人或車輛行駛路線，應有替代措施，並分隔出行人可走的空間，這樣的要求，不論是大小工程，尤其是公部門的施工更應落實提醒。

「騎樓可以走和交通措施是兩回事」，湯詠瑜表示，高市施工安全措施仍有加強的空間，希望修法加強稽查，也盼民眾能多舉報違法工程，一起保護行人、行車和勞工安全。

高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治；圖為事發地。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治；圖為事發地。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路（如圖）、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路（如圖）、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝

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