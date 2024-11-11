載客戲水害骨折 甩尾教練判刑3月

墾丁南灣是高人氣水上活動勝地，南灣沙灘，示意圖，與此案件無關。記者劉星君／攝影 屏東縣墾丁南灣水上摩托車教練楊姓男子，駕駛水上摩托車附掛「甜甜圈」坐墊載遊客辛姓男子急轉，致坐墊撞上岸邊水上摩托車，辛骨盆粉碎性骨折。屏東地方法院認定，楊疏未注意乘客安全，依過失傷害罪判刑三月，得易科罰金；可上訴。

判決指出，楊姓男子領有丙級水上摩托車教練證，去年四月駕駛水上摩托車，以附掛甜甜圈坐墊搭載辛姓遊客與其朋友共兩人，行駛南灣沿岸海上，往岸邊行駛時向右急轉，坐墊撞擊岸邊尚未發動的水上摩托車；辛骨盆粉碎性不穩定型骨折，提告過失傷害。

屏院認定，楊以駕駛水上摩托車搭載乘客為業，應謹慎注意乘客安全，注意遵守航行規則，他疏未注意導致事故發生，貿然向右急轉致坐墊撞擊，審酌犯後坦承犯行、迄今未能達成和解，處有期徒刑三月。

墾丁一名水上活動業者說，水域活動規定嚴格，水上摩托車教練須取得墾丁國家公園管理處核發「水上摩托車安全教育訓練」合格證照，進出海域有管制規定，從特定通道「右進左出」，與戲水區域區隔，絕不可在岸際甩尾；遊客須穿救生衣、戴軟式安全帽，避免翻覆時受傷。

另名業者說，水上活動以香蕉船最受歡迎，甜甜圈多是年輕人喜愛，三至五人乘坐坐墊，由水上摩托車拖行，教練運用離心力，可操作是否讓坐墊翻覆，遊客可能落水，他不建議老人、孩童玩此類型。

墾丁國家公園管理處指出，此案是業者操作不當，對於香蕉船等水域遊憩活動，業者應於活動前告知遊客規則或要領；遊客若遇緊急危難，以手勢或救生衣口哨通知救生員。