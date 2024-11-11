住民宿遭蛇咬傷 告業者敗訴

龜殼花。圖／台北市立動物園提供 鄭姓男子投宿屏東縣墾丁一間民宿時，在民宿草皮遭龜殼花咬傷左腳，認為業者陳姓女子未設警示措施，提告過失傷害罪，檢方起訴。屏東地方法院認定，主管機關未有法規規定，業者要設毒蛇警示的義務，判決陳無罪；可上訴。

據調查，鄭姓男子去年九月赴墾丁旅遊，投宿恆春鎮墾丁路一間民宿，當晚近十時，在民宿範圍內草皮活動時，遭進入草皮的龜殼花咬傷左腳，引發左下肢出血性腔室症候群、蜂窩性組織炎等傷害。

鄭主張，因現場未設置相關警示措施提醒注意，他沒有蛇類入侵危機意識，對業者陳姓女子提告過失傷害罪；陳稱，她未曾在民宿草皮見過毒蛇，無法預見可能性，民宿周邊有鋪設防蛇網及灑石灰粉，她並無過失。

檢方認為，陳身為民宿經營者，對投宿住客負有警示注意義務，卻未設警示措施，致鄭欠缺防蛇意識而遭咬傷，陳有過失，依過失傷害罪起訴。

屏院審理，函詢主管機關屏東縣政府及墾丁國家公園管理處。屏縣府函復，針對民宿範圍可能出現野生動物例如毒蛇，經查民宿管理辦法，並無訂定相關注意事項，要求民宿經營者應設置警告標籤警示規定；墾管處也函復，國家公園法、墾丁國家公園管理處法規命令及行政規定，並無針對國家公園內的民宿範圍內，可能出現的野生動物例如毒蛇，需在出沒點設置警告牌示等規範。

法院認定，根據主管機關函復，並沒有相關法規規定在墾丁國家公園內的民宿業者，負有在民宿範圍內設毒蛇警示標示的義務，難認陳有何應注意、能注意而疏於注意的過失，判決無罪。