南警六甲山區監警環聯合稽查改裝車 意外查獲酒駕

台南市麻豆警分局昨在市道174線六甲山區於實施監警環聯合稽查，強力取締改裝車輛時，除依法告發外，更意外查獲男子酒駕，依公共危險罪嫌送辦。

六甲區市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，沿途著名景點「東山咖啡公路」、「夢之湖」及「西口小瑞士」為打卡秘境，並可通往曾文水庫，假日常吸引重機族車聚及跑山行駛。

為遏止飆車歪風，麻豆警分局昨上午結合環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，於市道174線台南第二監獄路段規畫「監警環聯合稽查」，取締噪音與改裝車輛，共攔查各式車輛75部。

警方說，這次聯合勤務共查獲使用註銷牌照2件、變更燈光、排氣管或消音設備4件、無適格駕照9件、其他交通違規6件；另檢測噪音車輛8部，計有4輛不合格，不合格率達50%，通知限期複檢改善。

其中，攔查48歲高姓男子騎乘普通重機車，顯有酒味，經施以呼氣酒測，酒測值達0.55mg/l，酒測值超標，涉嫌公共危險罪移送法辦。

警方提醒，車輛若違規改裝車燈、排氣管改裝（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）經認定違規屬實，即依道路交通管理處罰條例處900元以上、1800元以下罰鍰，並須實施車輛臨時檢驗；對於改(換)裝排氣管噪音部分，則由環保機關現場噪音檢測，測量超過機動車輛噪音管制標準，依違反噪音管制法規定，可處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https：noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。