快訊

大大提升口感與風味 烹飪專家曝一醃漬物的汁水醃雞肉最省事

陳佩琪再發文談檢調約談內容 曝光10年間夫妻收入總額

清大高材生接網頁設計案被告詐欺 學霸背景獲法官認證「有能力」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在國立清華大學雙主修生科及資工系的詹姓男大生，自稱為某網路公司專案經理，成功接下羅姓男子委託，結果羅發現詹男根本沒設立公司，高雄地院依詐欺取財罪判詹男3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，詹上訴後，高雄高分院認詹男確實有能力，僅依違反公司法等規定，判拘役50天，得易科罰金確定。

判決指出，就讀國立名校的詹男，平常會在網路承接網頁設計案，前年3月間，他在網路看到羅男徵求網頁設計，自稱為某「網頁設計公司」的設計經理、工程師，公司包含美工人員、前後端人員、管理階層，員工人數共18人，羅男見詹男公司背景、人力充足，於是約好碰面簽約。

但簽約當天詹男並未現身，請李姓友人到場代為簽約，李與羅男簽訂「委託網站開發合約書」後，在公司統一編號填寫詹男姓名及詹提供的統編數字，收下1萬元訂金後並與羅男合照代表簽約完成。

羅離開後起疑，搜尋詹男背景及公司名稱，才發現詹並未成立該家網頁公司，明知道公司沒設立登記，還向他承攬網頁製作，懷疑遇到詐騙後，氣得對詹男提告。

法院審理期間詹男坦承沒設立公司，當天跟羅聯繫後，指示李姓友人前往簽約，但李簽約的那一份，並不是他所準備，他交給李的是另一份以他為名的合約。

但法官發現，李男簽約時，詹男還傳LINE指示李男填寫公司統編及其他資料，可見李男簽約時，詹男就知道合約是以該間網頁公司為名簽約，不採信詹男說法，考量他還在念書，依詐欺取財罪輕判3月，得易科罰金，另宣告緩刑3年，緩刑期內要提供160小時義務勞務。

詹男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為詹男曾在高中時期參加國際運算思維挑戰賽，並獲得優勝獎，案發前即設有網頁設計交流討論網經驗，有能力完成網站開發，應無詐欺犯意；不過，他未經登記即擅自以公司名義對外經營業務及為法律行為，仍違反公司法，應依法判刑50天，另宣告緩刑2年。

清華大學外觀。圖／報系資料照
清華大學外觀。圖／報系資料照

公司法 網路

延伸閱讀

北一女學霸李宓升格五寶媽！挑戰親餵雙胞胎 震撼畫面曝光

未成年女友月事沒來上婦產科才知懷孕 台南男賠償30萬換緩刑

賠千萬元！美女醫刺穿病患子宮釀「大量失血身亡」 獲緩刑5年

英語閱測／帶你了解2024美國總統大選 必學的20個英文單字

相關新聞

南警六甲山區監警環聯合稽查改裝車 意外查獲酒駕

台南市麻豆警分局昨在市道174線六甲山區於實施監警環聯合稽查，強力取締改裝車輛時，除依法告發外，更意外查獲男子酒駕，依公...

遺產擺不平養子不理他 9旬養父氣到斬斷50年父子情

高雄一名90多歲老翁收養養子超過50年，近年卻因遺產處分產生齟齬，養子不僅過年沒回家省親，連養父重病住院都很少出面關心，...

清大高材生接網頁設計案被告詐欺 學霸背景獲法官認證「有能力」

在國立清華大學雙主修生科及資工系的詹姓男大生，自稱為某網路公司專案經理，成功接下羅姓男子委託，結果羅發現詹男根本沒設立公...

遊客墾丁南灣玩甜甜圈骨盆粉碎性骨折 甩尾教練判刑3個月

墾丁南灣是高人氣水上活動勝地，水上摩托車教練楊男駕駛水上摩托車以附掛甜甜圈坐墊，載辛姓遊客共2人行駛在南灣沿岸，竟撞上岸...

她無照酒駕、他無照還改管 2機車騎士遇桃警都栽了

桃園警方自上個月起至實施為期2個月的防制交通事故加強執法專案，針對酒後駕車、闖紅燈、超速（嚴重超速）、路口不停讓行人、行...

男住墾丁民宿走草皮遭毒蛇龜殼花咬傷 控業者疏未提醒...沒告成

旅客鄭男到屏東縣墾丁旅遊夜宿民宿，晚間在民宿範圍草皮活動，遭毒蛇龜殼花咬傷左腳，鄭認為業者未設置警示措施，提醒投宿民宿旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。