遊客墾丁南灣玩甜甜圈骨盆粉碎性骨折 甩尾教練判刑3個月
墾丁南灣是高人氣水上活動勝地，水上摩托車教練楊男駕駛水上摩托車以附掛甜甜圈坐墊，載辛姓遊客共2人行駛在南灣沿岸，竟撞上岸邊水上摩托車，導致辛姓遊客骨盆粉碎性不穩定型骨折。屏東地院判楊男過失傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。
判決指出，領有丙級水上摩托車教練證的楊男，去年4月下旬傍晚，駕駛水上摩托車，以附掛甜甜圈坐墊方式，搭載辛姓遊客與其朋友共2人，行駛在南灣沙灘沿岸海上，要往岸邊行駛，應注意遵守航行規則，竟疏未注意，貿然向右急轉，導致辛姓遊客乘坐的甜甜圈坐墊，撞擊岸邊尚未發動的水上摩托車，導致辛姓遊客受傷。
判決指出，辛姓遊客提告過失傷害，法院審理指出，考量楊姓教練以駕駛水上摩托車搭載乘客的活動為業，本應謹慎注意乘客安全，竟疏未注意而導致事故發生，迄今未能與告訴人達成和解，考量案發後，留在現場符合自首規定，犯後坦承犯行，因此判處過失傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，可上訴。
南灣水上活動，甜甜圈玩法，由3到5人乘坐在甜甜圈，由教練使用水上摩托車拖行。
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