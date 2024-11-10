她無照酒駕、他無照還改管 2機車騎士遇桃警都栽了

桃園警方自上個月起至實施為期2個月的防制交通事故加強執法專案，針對酒後駕車、闖紅燈、超速（嚴重超速）、路口不停讓行人、行人違規等項目加強取締告發。警方昨晚執行酒駕路檢，其中查獲2名騎士無照駕駛，同時還酒駕且改裝排氣管聲音太大，全數依法開罰，吃上多張罰單得不償失。

警方昨晚在桃園區中山路與三民路口執行封鎖式取締酒駕路檢勤務，發現一輛改裝排氣管機車噪音過大，且刻意閃躲路檢點，立即攔查示意停車受檢，30歲劉姓男騎士因本身無照駕駛，且自己也知道排氣管聲音太大，所以才想要閃躲，但路口4個行向都有路檢警力，自知跑不了只好乖乖停車受檢。員警當場開立無照駕駛罰單外，也針對改裝排氣管通報環保局，通知該車接受檢驗，噪音超標將另外開罰。

另外警方攔查一名29歲姜姓女騎士，因為騎乘機車不穩形跡可疑，一查也是無照駕駛，開單時員警聞到她身上散發酒味，經詢問姜女表示昨晚跟朋友唱歌喝了一點酒，經檢測酒測值超標，除了無照駕駛罰單外又多了一條酒駕違規，車牌還要被查扣2年，得不償失。

桃園警方提醒，酒駕相關罰則加重，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，必須當場拆卸汽機車牌照，移置保管2年。駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過每公升0.25毫克以上，警方會將車輛當場拆卸車牌、扣牌，車輛移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康