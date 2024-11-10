男住墾丁民宿走草皮遭毒蛇龜殼花咬傷 控業者疏未提醒...沒告成

旅客鄭男到屏東縣墾丁旅遊夜宿民宿，晚間在民宿範圍草皮活動，遭毒蛇龜殼花咬傷左腳，鄭認為業者未設置警示措施，提醒投宿民宿旅客注意，對業者陳女提告過失傷害罪。屏東地院審理認為，主管機關未有法規規定業者要設置毒蛇警示義務，判業者無罪。可上訴。

判決指出，旅客鄭姓男子在去年9月投宿恆春鎮墾丁路上一間民宿，當天晚間近10點，鄭男在民宿範圍草皮活動，因現場沒有相關警示措施，沒有蛇類入侵的危機意識，突然遭進入草皮的毒蛇龜殼花咬傷左腳，引發左下肢出血性腔室症候群及蜂窩性組織炎等傷害。

鄭男提告業者過失傷害，屏檢依過失傷害罪起訴。旅宿業者陳女辯稱，屏東縣府與墾丁國家公園管理處均表示，她沒有設置相關警示措施的義務，檢方起訴認定她有違反義務，應有誤會，且她未曾在民宿草皮見過毒蛇，無法預見可能性。

屏東地院審理，法院函詢屏東縣政府、墾丁國家公園管理處。屏縣府函復，針對民宿範圍可能出現野生動物（例如毒蛇），查民宿管理辦法並無訂定相關注意事項，要求民宿經營者應設置警告標籤警示規定。墾管處函復也表示，國家公園法、墾丁國家公園管理處的法規命令及行政規定，並沒有針對國家公園內的民宿範圍內可能出現的野生動物（例如毒蛇），出沒點需設置警告牌示等相關規範。

判決指出，根據主管機關函復，並沒有相關法規規定在墾丁國家公園內的民宿業者，負有在民宿範圍內設置毒蛇警示標示義務，因此難認業者陳女有何應注意、能注意而疏於注意的過失，判陳女無罪。