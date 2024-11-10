快訊

12套弓三飛彈交軍完畢專家：有移動能力卻無機動戰力

2024秋鬥大遊行下午登場 今年主題「和平反戰 民生優先」

電腦椅買「耍廢沙發椅」適合嗎？過來人急警告：小心腰直接廢掉

男住墾丁民宿走草皮遭毒蛇龜殼花咬傷 控業者疏未提醒...沒告成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

旅客鄭男到屏東縣墾丁旅遊夜宿民宿，晚間在民宿範圍草皮活動，遭毒龜殼花咬傷左腳，鄭認為業者未設置警示措施，提醒投宿民宿旅客注意，對業者陳女提告過失傷害罪。屏東地院審理認為，主管機關未有法規規定業者要設置毒蛇警示義務，判業者無罪。可上訴。

判決指出，旅客鄭姓男子在去年9月投宿恆春鎮墾丁路上一間民宿，當天晚間近10點，鄭男在民宿範圍草皮活動，因現場沒有相關警示措施，沒有蛇類入侵的危機意識，突然遭進入草皮的毒蛇龜殼花咬傷左腳，引發左下肢出血性腔室症候群及蜂窩性組織炎等傷害。

鄭男提告業者過失傷害，屏檢依過失傷害罪起訴。旅宿業者陳女辯稱，屏東縣府與墾丁國家公園管理處均表示，她沒有設置相關警示措施的義務，檢方起訴認定她有違反義務，應有誤會，且她未曾在民宿草皮見過毒蛇，無法預見可能性。

屏東地院審理，法院函詢屏東縣政府、墾丁國家公園管理處。屏縣府函復，針對民宿範圍可能出現野生動物（例如毒蛇），查民宿管理辦法並無訂定相關注意事項，要求民宿經營者應設置警告標籤警示規定。墾管處函復也表示，國家公園法、墾丁國家公園管理處的法規命令及行政規定，並沒有針對國家公園內的民宿範圍內可能出現的野生動物（例如毒蛇），出沒點需設置警告牌示等相關規範。

判決指出，根據主管機關函復，並沒有相關法規規定在墾丁國家公園內的民宿業者，負有在民宿範圍內設置毒蛇警示標示義務，因此難認業者陳女有何應注意、能注意而疏於注意的過失，判陳女無罪。

龜殼花是台灣常見六種毒蛇之一，屬出血性毒，根據雪霸國家公園網站指出，龜殼花屬中型蛇類，全長最大可達150公分，身體呈黃棕色，上有大型黑色斑塊，背部中央的斑塊常連成波浪狀，頭呈銳三角形，眼後有一細的黑褐色縱帶，頭頂常具有斑紋。棲息地以闊葉林、混生林、草原、墾地、溪流、溝渠、建築物為主。毒性強，攻擊性亦強，以夜間活動為主，分布於全島海拔1000公尺以下地區。

龜殼花是台灣常見六大毒蛇之一。圖／疾管署提供
龜殼花是台灣常見六大毒蛇之一。圖／疾管署提供

屏東縣政府 民宿

延伸閱讀

蘭嶼假日外幣沒法換 外籍情侶慘…男押民宿女飛台換台幣贖回

阿里山民宿疑有跳蚤 房客雙腿被咬滿目瘡痍 業者道歉了

百大「好客民宿」金質獎公布 金門8家優質民宿獲選

入住阿里山一晚6600民宿遭跳蚤咬成紅豆冰 上網發負評被下架

相關新聞

役男抽中「常山雄獅」拒報到遭通緝 害成功嶺等嘸人下場慘了

桃園龜山戴姓役男抽中別稱「常山雄獅」的陸軍步兵104旅，並應於今年1月間至台中成功嶺報到遭拒，市府依法函送，桃園地院審結...

飆髒話罵「四眼田雞」再比中指挨告公然侮辱 法官這原因判無罪

基隆市A男（代號）帶妻小到早餐店吃早餐，與另名帶母親也來吃早餐的B女（代號），隔桌而坐，但因小孩躺在地上踢腳引發紛爭。A...

男住墾丁民宿走草皮遭毒蛇龜殼花咬傷 控業者疏未提醒...沒告成

旅客鄭男到屏東縣墾丁旅遊夜宿民宿，晚間在民宿範圍草皮活動，遭毒蛇龜殼花咬傷左腳，鄭認為業者未設置警示措施，提醒投宿民宿旅...

影／林口噪音機車拒檢棄車逃逸 警一口氣祭「40張罰單」移送法辦

新北市林口地區日前有1輛改裝排氣管的機車拒檢逃逸，飆車亂竄跑給警察追，最後還把機車扔在巷內開溜，員警根據車籍通知24歲陳...

2月大男嬰哭...台中新手爸怒晃、拋摔虐到腦損 二審減刑判5年

台中1名新手爸爸不堪2月大男子哭鬧，竟失控劇烈猛晃、拋摔，釀男嬰腦部重創一度命危，造成未來語言、動作發展都有障礙，法院一...

台南佃西重劃案 4男作偽證認罪快 法官均判4月

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，郭、高共同犯不違背職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。